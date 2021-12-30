Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.12.2021 23:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.12.2021 23:00
    ABONE OL

    2022 Yılbaşı Çekilişi Milli Piyango Sonuçları millipiyangoonline.com - 31 Aralık - 1 Ocak 2022 Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama

    Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonrasında biletlerine ne kadar ikramiye çıktığını öğrenmek isteyen vatandaşların, Milli Piyango online sayfasından işlem yapması mümkündür. Çekiliş tarihi ve bilet numarası ilgili ekrana yazılarak sorgulama yapılabilecek. Ayrıca vatandaşların yılbaşı gecesi canlı olarak yayınlanacak yılbaşı özel çekilişini takip ederek yılbaşı heyecanını ikiye katlaması da mümkündür.

    takvim.com.tr
    2022 Yılbaşı Çekilişi Milli Piyango Sonuçları millipiyangoonline.com - 31 Aralık - 1 Ocak 2022 Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama

    31 Aralık - 1 Ocak 2022 Yılbaşı Çekişil Sonuçları Ve Bilet Sorgulama

    Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonrasında biletlerine ne kadar ikramiye çıktığını öğrenmek isteyen vatandaşların, Milli Piyango online sayfasından işlem yapması mümkündür. Çekiliş tarihi ve bilet numarası ilgili ekrana yazılarak sorgulama yapılabilecek. Ayrıca vatandaşların yılbaşı gecesi canlı olarak yayınlanacak yılbaşı özel çekilişini takip ederek yılbaşı heyecanını ikiye katlaması da mümkündür.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Milli Piyango Yılbaşı Biletleri Kaç Para?

    Her yıl Milli Piyango İdaresi tarafından satışa sunulan yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları belli oldu. 120 milyon liralık büyük ikramiyeyi almak için bilet satın alan çok sayıda vatandaş büyük çekilişi heyecan bekliyor. Tüm zamanların en yüksek oranına sahip büyük ikramiyeyi kazanmak için bilet almak isteyenler için zaman iyice daraldı. Çekiliş tarihine kadar bayilerden veya internet üzerinden bilet alımı yapılabilecek.
    Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ise bilet türüne göre değişiklik gösteriyor. Bu sene Milli Piyango yılbaşı tam bilet fiyatı 120 TL olarak belirlendi. Yarım bilet fiyatı ise 60 TL'den satışa sunuluyor. Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı ise 30 liradan satılacak. Vatandaşların resmi bayilerden veya Milli Piyango online satış sitesi üzerinden tam, yarım veya çeyrek biletlerini almaları mümkündür.

        2022 Yılbaşı İkramiyesi Ne Kadar?

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında bu yıl tüm zamanların en yüksek ikramiyeleri dağıtılacak. Büyük ikramiye bu yıl için tam 120 milyon TL olarak belirlendi. Büyük ikramiyenin yanı sıra birçok talihli için toplamda ise 670 milyon 760 bin TL'lik ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango İdaresi tarafından duyurulan güncel ikramiye oranları ve bilet fiyatlarının ardından bu yıl bilet satışlarında da artış yaşandığı ifade ediliyor.

        Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi her yeni yılda olduğu gibi bu yılda 31 Aralık gecesi yapılacak. Tam 120 milyon lira büyük ikramiyenin verileceği çekiliş saati ise 23.00 olarak belirlendi. 31 Aralık 2021 Cuma akşamı saat 23.00'de yapılacak çekiliş Milli Piyango İdaresi online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV resmi Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Günün ilk talihleri ise saat 17.00'den itibaren, 240 TL'den 12 milyon TL'ye kadar kazanan numaralar 20.30'a kadar yapılacak çekilişlerle belli olacak.

        https://www.takvim.com.tr/haberleri/milli-piyango-sonuclari

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Koronavirüste son durum
        Haberler Güncel 2022 Yılbaşı Çekilişi Milli Piyango Sonuçları millipiyangoonline.com - 31 Aralık - 1 Ocak 2022 Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama
            SON DAKİKA