2022 resmi tatil günleri takvimi! 2022'de ne kadar resmi tatil, özel ve dini gün var? Hangi tatiller hafta sonuna denk geliyor?

2022'de ne kadar resmi tatil, özel ve dini gün var? Özellikle çalışanlar ve öğrenciler 2022 yılında resmi tatillerin ne zaman ve kaç gün olacağını merak ediyordu. 2022 resmi tatil günleri takvimi yayınlandı. Önümüzdeki yılın ilk 3 resmi tatili hafta sonuna denk geliyor. Peki Hangi tatiller hafta sonuna denk geliyor? İşte 2022'deki tüm resmi tatiller, özel ve dini günler...