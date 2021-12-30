2022 resmi tatil günleri takvimi! 2022'de ne kadar resmi tatil, özel ve dini gün var? Hangi tatiller hafta sonuna denk geliyor?

2022'de ne kadar resmi tatil, özel ve dini gün var? Özellikle çalışanlar ve öğrenciler 2022 yılında resmi tatillerin ne zaman ve kaç gün olacağını merak ediyordu. 2022 resmi tatil günleri takvimi yayınlandı. Önümüzdeki yılın ilk 3 resmi tatili hafta sonuna denk geliyor. Peki Hangi tatiller hafta sonuna denk geliyor? İşte 2022'deki tüm resmi tatiller, özel ve dini günler...
2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ
Yılbaşı Tatili
Yılbaşı (1 Ocak 2022) cumartesi gününe denk geliyor.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2022 yılında cumartesi günü kutlanacak.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2022 yılında pazar gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı
2022'de Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek.