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    • Güncel
    • 30.12.2021 09:42
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    • 30.12.2021 09:42
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    2022 resmi tatil günleri takvimi! 2022'de ne kadar resmi tatil, özel ve dini gün var? Hangi tatiller hafta sonuna denk geliyor?

    2022 yılında resmi tatil günleri belli oldu. Yeni yıla sayılı günler kala gelecek yılın tatil günleri merak edildi. Vatandaşlar 2022'de Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Resmi tatiller hangi gün? 2022'de ne kadar resmi tatil, özel ve dini gün var? Hangi tatiller hafta sonuna denk geliyor? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte 2022 resmi tatil günleri takvimi!

    takvim.com.tr
    2022 resmi tatil günleri takvimi!

    2022'de ne kadar resmi tatil, özel ve dini gün var? Özellikle çalışanlar ve öğrenciler 2022 yılında resmi tatillerin ne zaman ve kaç gün olacağını merak ediyordu. 2022 resmi tatil günleri takvimi yayınlandı. Önümüzdeki yılın ilk 3 resmi tatili hafta sonuna denk geliyor. Peki Hangi tatiller hafta sonuna denk geliyor? İşte 2022'deki tüm resmi tatiller, özel ve dini günler...

    2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ

    Yılbaşı Tatili

    Yılbaşı (1 Ocak 2022) cumartesi gününe denk geliyor.

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2022 yılında cumartesi günü kutlanacak.

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2022 yılında pazar gününe denk geliyor.

    Ramazan Bayramı

    2022'de Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 2022'de perşembe günü kutlanacak.

        Kurban Bayramı

        2022 yılında 8 Temmuz Cuma gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün tatil iken 9,10,11 ve 12 Temmuz günleri tam gün tatil. Kurban bayramı için 4,5 günlük resmi tatil söz konusu.

        Demokrasi ve Milli Birlik Günü

        Resmi tatillerden bir tanesi ise her yıl Türkiye'de 15 Temmuz'da kutlanan Demokrasi ve Millî Birlik Günüdür. 15 Temmuz bu yıl cuma gününe denk geliyor.

        30 Ağustos Zafer Bayramı

        Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. 1935 yılında resmi tatil ilan edilen 30 Ağustos 2022 yılında Salı gününe denk gelmekte.

        Cumhuriyet Bayramı

        Yılın son resmi tatili Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim Cuma yarım gün ve 29 Ekim Cumartesi ise tam gün olamak üzere 1,5 günlük bir tatili kapsıyor.
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        Haberler Güncel 2022 resmi tatil günleri takvimi! 2022'de ne kadar resmi tatil, özel ve dini gün var? Hangi tatiller hafta sonuna denk geliyor?
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