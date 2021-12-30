1 Ocak resmi tatil mi? 1 Ocak 2022 hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yılbaşı kamu kurumları tatil mi çalışıyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yeni yıla kısa bir süre kaldı ve heyecan dorukta tüm illerden vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemlerini halletmek için acele ediyor 31 Aralık ve 1 Ocak günleri kapalı olup olmadıklarını öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
31 ARALIK TAM GÜN MÜ TATİL YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık resmi tatillerimiz arasında bulunmamaktadır. 31 Aralık Cuma günü kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde hizmet verecektir. 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak resmi tatil olduğu için kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
Yılbaşı tatili diye de bilinen resmi tatil 1 Ocak'ta yapılıyor. Okullar ve resmi kurumlar ile pek çok özel kurum her yıl 1 Ocak tarihinde çalışmalarına bir günlük ara veriyor. Ancak bu yıl 1 Ocak tarihi cumartesi gününe denk geliyor bu nedenle de ekstra bir yılbaşı tatili bulunmuyor.
2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2022 - Yılbaşı
23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi
2-3-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı