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    • 29.12.2021 09:32
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    • 29.12.2021 09:32
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    Yılbaşında neden hindi yenir? Yılbaşında hindi kesmenin nedeni nedir? Hindi yemek günah mı yoksa caiz mi?

    Yeni yıl yaklaşırken vatandaşların kafasındaki sorulardan biri de Yılbaşında neden hindi yenir? Oluyor. Her yıl yılbaşı sofralarının başrol ismi hindi yemeği oluyor iç pilavla yapılan bu yemek ister hazır olarak söyleniyor ister evlerde pişiriliyor. Türk vatandaşlar Yılbaşında hindi kesmenin nedeni nedir? Hindi yemek günah mı yoksa caiz mi? Sorularının yanıtlarını oldukça merak ediyor ve zaman yaklaşırken araştırmalarını hızlandırıyor. Diyanet’e göre dinimizde hindi yemenin karşılığı nedir, sofralarda yer alabilir mi? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Yılbaşında neden hindi yenir?

    Yılbaşında neden hindi yenir? Yılbaşında hindi kesmenin nedeni nedir? Hindi yemek günah mı yoksa caiz mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yeni yıla az bir zaman kala yılbaşı sofrası kurmak isteyenler hindinin neden kesildiği ve yendiğine dair bilgileri yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Dinimizce yasak olup olmadığı, bu geleneğin nereden geldiğine ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    YILBAŞINDA NEDEN HİNDİ YENİR?

    Yılbaşı sofrasında hindi bulunmasının hiçbir kültürde ve hiçbir dini inançta herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır. Hindiler günümüzde evcilleştirilmiş olsalar da Amerika kıtası keşfedilmeden önce yabani hayvanlardı. Amerikan yerlileri kıtaya ayak basan İngiliz Kolonileri'ne zaman içerisinde mısır ekimini ve hindi avcılığını öğretmişlerdir.

    Bundan dolayı her sene kasım ayında Kızılderililere şükran sunmak amacıyla İngilizler tarafından kutlanan şükran günlerinde, yemek sofralarında hindi önemli bir yer tutmuştur.

    Yılbaşı ve şükran günleri dini bayramlar değildir. Müslümanlar için de herhangi bir anlam taşımamaktadır. Bu günler Hristiyan ülkelerde coşku içerisinde kutlanmakta ve hindi yemeklerine yer verilmektedir.

    ŞÜKRAN GÜNÜ GELENEKLERİ

    Bayramın kökeni, Plymouth'taki ilk İngiliz kolonicilerin (Pilgrimler), Wampanoag(en) Kızılderilileri ile ortak düzenlediklerine inanılan bir hasat yemeği olsa da, günümüzde, Kızılderili unsurlardan ayrışarak, yalnız aile ve Tanrı'ya adanan bir hal almıştır Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kutlamalar, mitoloji ve sembolizm açısından zengindir. Hindi, bu günün geleneksel yemeğidir. Ayrıca patates püresi, elma ve kabak pastaları, kızılcık sosu yapılır.

        HİNDİ YEMEK CAİZ Mİ YOKSA GÜNAH MI?

        Noel Hristiyanlara ait bir bayramdır. Noel her yıl 25 Aralık tarihinde kutlanan, İsa'nın doğumunun hatırlatıldığı Hristiyan bayramıdır. Bu bayram ya da kutlama bize ait değil Hristiyanlara aittir. Müslümanların, Hristiyanlara benzemeye çalışması ise günahtır.

        "Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır." (Ebu Davûd, Libas 4) hadisinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar'ın adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzeşmek, İslam dininde yasaklanmıştır. Yine Maide Suresi 5. Ayet'te de belirtilmiştir ki; "...Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır..." (Maide: 5/51)

        Müslümanların yılbaşı Hicri Yılbaşı'dır. Hicri yeni yıl ise dualar ve ibadetler ile ihya edilir.

        Alimler, yılbaşında hindi etinin yenmesinin doğru olmadığını belirtiyor. 31 Aralık'ta hindi eti yemek Hristiyanlıkla benzeşmedir. Bu sebeple yeni yıl akşamı sofralara hindi eti koyulmamalıdır. Ancak yeni yıl dışında hindi eti tüketilebilir.
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