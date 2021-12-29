Yılbaşında neden hindi yenir? Yılbaşında hindi kesmenin nedeni nedir? Hindi yemek günah mı yoksa caiz mi?

Bundan dolayı her sene kasım ayında Kızılderililere şükran sunmak amacıyla İngilizler tarafından kutlanan şükran günlerinde, yemek sofralarında hindi önemli bir yer tutmuştur.

Yılbaşı ve şükran günleri dini bayramlar değildir. Müslümanlar için de herhangi bir anlam taşımamaktadır. Bu günler Hristiyan ülkelerde coşku içerisinde kutlanmakta ve hindi yemeklerine yer verilmektedir.

ŞÜKRAN GÜNÜ GELENEKLERİ

Bayramın kökeni, Plymouth'taki ilk İngiliz kolonicilerin (Pilgrimler), Wampanoag(en) Kızılderilileri ile ortak düzenlediklerine inanılan bir hasat yemeği olsa da, günümüzde, Kızılderili unsurlardan ayrışarak, yalnız aile ve Tanrı'ya adanan bir hal almıştır Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kutlamalar, mitoloji ve sembolizm açısından zengindir. Hindi, bu günün geleneksel yemeğidir. Ayrıca patates püresi, elma ve kabak pastaları, kızılcık sosu yapılır.