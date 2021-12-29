Yılbaşı mesajları kısa ve öz 2022! Arkadaşa, sevgiliye, anneye yılbaşı mesajları! Resimli, resimsiz yeni yıl kutlama mesajları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gündemde en çok araştırılanlar arasında yılbaşı mesajları yer alıyor ve eşe dosta sevdiklerine göndermek isteyenler güzel ve anlamlı yepyeni sözleri tercih ediyor. Haberimizden yeni yıl mesajlarını inceleyerek en beğendiklerinizi paylaşabilirsiniz.
YILBAŞI MESAJLARI ARKADAŞA, SEVGİLİYE KISA VE ÖZ 2022!
"Yeni yılda hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar!"
"Yeni yılın Anadolu'muz kadar bereketli, Ege'miz kadar heybetli, Akdeniz'imiz kadar sıcak, Marmara'mız kadar birleştirici, Karadeniz'imiz kadar hareketli ve Doğu'muz kadar bütünleştirici olması dileklerimle"
Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...
Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sağlıklı yıllar!
Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle... En içten sevgilerimle...
Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!
Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar...