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    • 29.12.2021 11:42
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    Yılbaşı mesajları kısa ve öz 2022! Arkadaşa, sevgiliye, anneye yılbaşı mesajları! Resimli, resimsiz yeni yıl kutlama mesajları

    Tüm illerden vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde yılbaşı mesajları kısa ve öz 2022 araştırması yapıyor. Bir yıl daha sona ererken yeni bir yılın gelmesini heyecanla bekleyenler umutlarını da bu seneye bağlıyor ve sevdiklerini de mutlu etmek için sözler araştırıyor. İster SMS, Whatsapp üzerinden mesaj atmak için isterseniz de sosyal medyadan paylaşmak için Arkadaşa, sevgiliye, anneye resimli, resimsiz yılbaşı mesajlarını inceleyebilir ve en sevdiklerinizi tercih edebilirsiniz. 31 Aralık günü sevdiklerinize değer verdiğinizi göstermek için yeni yıl kutlama mesajlarını göndererek onların yüzünde gülümseme oluşturabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Yılbaşı mesajları kısa ve öz 2022!

    Yılbaşı mesajları kısa ve öz 2022! Arkadaşa, sevgiliye, anneye yılbaşı mesajları! Resimli, resimsiz yeni yıl kutlama mesajları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gündemde en çok araştırılanlar arasında yılbaşı mesajları yer alıyor ve eşe dosta sevdiklerine göndermek isteyenler güzel ve anlamlı yepyeni sözleri tercih ediyor. Haberimizden yeni yıl mesajlarını inceleyerek en beğendiklerinizi paylaşabilirsiniz.

    YILBAŞI MESAJLARI ARKADAŞA, SEVGİLİYE KISA VE ÖZ 2022!

    "Yeni yılda hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar!"

    "Yeni yılın Anadolu'muz kadar bereketli, Ege'miz kadar heybetli, Akdeniz'imiz kadar sıcak, Marmara'mız kadar birleştirici, Karadeniz'imiz kadar hareketli ve Doğu'muz kadar bütünleştirici olması dileklerimle"

    Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

    Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sağlıklı yıllar!

    Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle... En içten sevgilerimle...

    Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!

    Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar...

        Hadi iyisin 1 seneyi daha eline yüzüne bulaştırmadan bitirdin, mutlu yıllar.

        Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle. Nice mutlu yıllara.

        2022'yi manyak eğlenceli, heyecanın doruk noktasında falan yani geçirmen dileğiyle.

        Bu sene hangi ünlünün filmini seyredeceğiz iddialar açıldı. Öncelikle yeni yılınız kutlu olsun.

        2021 yılında kutup ayılarıyla olan münasebetimi 2022 yılında sona erdirmeyi umut ediyorum.

        Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sağlıklı yıllar!

        Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle... En içten sevgilerimle...

        Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!

        Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar...

        "Bu yıl da yaşanan kötü günleri geride bıraktık. Kaybettiklerimizi unutmamamız dileğiyle. Nice yıllara."

        "Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!"

        Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu Yıllar!

        Yeni yılımız kutlu olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim etsin rabbimiz inşallah… Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.

        Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

        Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

        2022 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!
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        Haberler Güncel Yılbaşı mesajları kısa ve öz 2022! Arkadaşa, sevgiliye, anneye yılbaşı mesajları! Resimli, resimsiz yeni yıl kutlama mesajları
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