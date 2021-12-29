Yılbaşı hindisi tarifi! Tadı damaklarda kalacak fırında hindi nasıl yapılır? Yılbaşı hindisi malzemeler, püf noktalar...

Yılbaşı hindisi tarifi! Tadı damaklarda kalacak fırında hindi nasıl yapılır? Yılbaşı hindisi yapımında kullanılan malzemeler ve püf noktalar nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.
FIRINDA YILBAŞI HİNDİSİ TARİFİ
Malzemeler:
1 bütün hindi (6kg)
1/2 (yarım) çay bardağı zeytinyağı
4 yemek kaşığı tereyağı
4 su bardağı ılık su
3 yemek kaşığı tavuk bulyon
2 yemek kaşığı kuru maydanoz (varsa)
1 tüm kuru soğan (ve arzuya göre patates ve havuç parçaları)
Tuz, karabiber
Yapılışı:
Fırında hindi hazırlamak için öncelikle fırın 175 dereceye ayarlanır.
Tüm hindi yıkanır, içi temizlenir (ama derisi üzerinde kalır) ve büyük bir fırın tenceresine veya derin bir tepsiye konur.
Göğüs eti üzerindeki derisi hafif ayrılır, derinin altına iki göğsün üzerine ikişer kaşık tereyağı konur. Bu göğüs etinin yumuşak olmasını sağlar.