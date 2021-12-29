Yılbaşı ağacı neden süslenir? Yılbaşı ağacının anlamı nedir? Yılbaşında çam ağacı süslemesi nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2022 senesi yaklaşırken yeni yılın gelişini kutlayacak olanlar evini ışıl ışıl süslüyor ve bu noktada baş kahraman yılbaşı çam ağacı süsleniyor. Yılbaşı ağacının ne zaman neden süslenmeye başlandığı, anlamının ne olduğu gibi bilgiler araştırma konusu oluyor. İşte detaylar...
YILBAŞI AĞACI NEDEN SÜSLENİR?
Noel şenlikleri sırasında ışık ve süslerle donatılan çam ağacına Noel ağacı denir. Günümüzde Noel ağacının Pagan geleneklerinden gelen bir ritüel olduğu bilinmektedir. Noel Ağacı, Aralık ayı başladıktan sonra Noel'e kadar kurulabilir.
Yaprak dökmeyen ağaçları ve çelenkleri ölümsüz yaşamın simgesi olarak kullanmak, eski Mısırlıların, Çinlilerin ve Yahudilerin ortak bir geleneği idi. Avrupalı putperestler arasında yaygın olan ağaca tapınma, Hristiyanlığı benimsemelerinden sonra, İskandinavyalıların şeytanı korkutup kaçırmak ve Noel zamanında kuşlar için bir ağaç hazırlamak üzere ev ve ambarlarını yılbaşında ağaçlarla donatma geleneği biçiminde sürdü. Almanya'da da kış ortasına rastlayan tatillerde evin girişine ya da içine bir Yule (yeni yıl) ağacı konuyordu.
Günümüzdeki Noel ağacının Almanya'nın batısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Orta Çağda Adem ve Havva'yı canlandıran bir oyunun ana dekoru, cennet bahçesini temsil eden ve üzerinde elmaların bulunduğu bir çam ağacıydı. Adem ve Havva yortusunda (24 Aralık) Almanlar evlerine böyle bir cennet ağacı dikerler, üzerine Komünyon'daki kutsanmış ekmeği simgeleyen ince, hamursuz ekmek parçaları asarlardı; bunların yerini daha sonra değişik biçimlerdeki çörekler aldı. Ayrıca bazı yerlerde İsa'yı simgeleyen mumlar eklendi. Noel mevsiminde ağaçla aynı odada Noel piramidi de bulunurdu. 16. yüzyılda Noel piramidi ve cennet ağacı birleşerek Noel ağacını oluşturdu.