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    • 29.12.2021 20:06
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    Turkovac aşısı randevu alma ekranı! Turkovac aşı randevuları açıldı mı? 2 doz Biontech olan Turkovac aşısı olabilir mi?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri, Ankara Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı yaptırdı. Sağlık Bakanı Koca yarından itibaren Şehir Hastanelerinde TURKOVAC uygulamasının başlayacağını duyurdu. Peki, Turkovac aşı randevuları açıldı mı? 2 doz Biontech olan Turkovac aşısı olabilir mi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Turkovac aşısı randevu alma ekranı! Turkovac aşı randevuları açıldı mı?

    Tüm illerden vatandaşlar koronavirüs salgınından korunmak ve yayılmasını önlemek amacıyla aşı randevularını almak istiyor ve yerli, milli aşı TURKOVAC hakkında bilgiler de merak edilerek araştırılıyor. Peki Turkovac aşısı randevu alma ekranı! Turkovac aşı randevuları açıldı mı? 2 doz Biontech olan Turkovac aşısı olabilir mi? İşte merak edilenler!

    TURKOVAC AŞI RANDEVULARI AÇILDI MI?

    Bakan Koca: Yarından itibaren özellikle şehir hastanelerinden başlamak üzere uygulama başlamış olacak.

    2 SINOVAC 2 BIONTECH OLANLAR 3. DOZU YERLİ AŞI TURKOVAC OLABİLİR Mİ?

    Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, iki doz Sinovac aşısı sonrası hatırlatma dozu olarak TURKOVAC'ın kullanılmasının antikor sayısını 4 ila 5 kat artırabilme özelliği olduğunu söyledi.

    Aydın, salgınla mücadelede dış ve iç bariyer olmak üzere iki faktör olduğunu, dış bariyerin maske, mesafe ve temizlik kurallarından, iç bariyerin ise kişinin savunma hücrelerinden oluştuğunu belirtti. Aydın, iç bariyerin kuvvetli olabilmesi için ya hastalığın geçirilmesi ya da kişinin aşılanmış olması gerektiğine işaret etti.

        TURKOVAC AŞISI YAN ETKİLERİ NELER?

        Dünyada aşı çalışmaları için belirlenmiş standartlar olan GLP, GMP ve GCP standartlarına uygun şekilde yürütülen Turkovac inaktif aşı geliştirme çalışmaların, şu ana kadar gönüllülerde ciddi bir yan etkiyle karşılaşılmadığı belirtildi.

        Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, elde edilen ön verilere göre, Turkovac uygulanan kişiler arasında Kovid-19'u ağır geçiren olmadığını, ayrıca yerli aşının hatırlatma dozunda da antikor seviyelerini hızla yükselttiğini bildirdi.

        Aşının yan etkilerinin ele alındığı, güvenlik yönüyle ilgili ikinci grup çalışmada ise yaklaşık 3-4 bin kişiye ulaşılmasının amaçlandığına dikkati çeken Kara, "Bu noktada başlangıca göre bir avantajımız var; inaktif aşılar genel anlamda kullanıldığı ve dünya genelinde yaklaşık 3,5 milyar kişiye uygulandığı için olası istenmeyen etkilerinin neler ve hangi sıklıkta olduğunu biliyoruz. TURKOVAC'ta da bu etkilerin görülüp görülmediğine bakıyoruz. O verilerin de olumlu olduğunu gördük." dedi.

        TURKOVAC OMICRON VARYANTINA KARŞI ETKİLİ Mİ?

        Prof. Dr. Özdarendeli, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde, AA muhabirine açıklama yaptı.

        TURKOVAC aşısının Alfa varyantına etkisini daha önce tespit ettiklerini anımsatan Özdarendeli, Delta varyantına yönelik araştırmalar kapsamında kısa süre önce virüsü izole ederek çalışma başlattıklarını belirtti.

        Araştırmaların sonuçlandığını aktaran Özdarendeli, şöyle konuştu:

        "Transgenik farelerde Delta varyantında yüzde 100 bir koruyuculuk sağlandı. Alfa varyantıyla ilgili de daha önce açıklamalarımız olmuştu. Bu sonuçlandıktan sonra biz aynı zamanda faz-2'deki gönüllülerde de Alfa ve Delta varyantının antikor titrelerinde ne kadar nötralizan antikor olduğunu ortaya çıkaracağız.

        Onun çalışmaları başladı. Çapraz koruma var mı yok mu, nötralizan antikor titrelerinde ne kadar düşüş var, onun çalışmalarını yapıyoruz. Tabii yetişmek zor, şimdi Omicron çıktı. Omicron varyantının izolasyonuyla ilgili çalışmalara en kısa sürede başlamayı düşünüyoruz. Çünkü Omicron varyantının da dünyada hızlı bir şekilde dominant olduğunu görüyoruz. Alfa, Delta'dan sonra Omicron'un da TURKOVAC'ın etkinliği açısından nedir, durumları ilerleyen zamanlarda göreceğiz."

        TURKOVAC HANGİ YÖNTEMLE ÜRETİLİYOR?

        Kovid-19 aşıları, vücudun bağışıklık sistemine Kovid-19'a neden olan virüsü güvenli bir şekilde tanıtmayı ve yok etmeyi öğretecek şekilde tasarlanıyor. Dünyada yaygın olarak kullanılan Kovid-19 aşıları; inaktif, Viral Vektör ve mRNA yöntemleriyle üretiliyor.

        Yerli aşı TURKOVAC da Sinovac ile aynı şekilde inaktif yöntemiyle üretiliyor.

        Geleneksel yöntem olarak bilinen inaktif yönteminde virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek insan vücuduna zarar verilmeden bağışıklık uyarılıyor. Bu tür aşılarda üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaş oluyor.
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