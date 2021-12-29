Tüm illerden vatandaşlar koronavirüs salgınından korunmak ve yayılmasını önlemek amacıyla aşı randevularını almak istiyor ve yerli, milli aşı TURKOVAC hakkında bilgiler de merak edilerek araştırılıyor. Peki Turkovac aşısı randevu alma ekranı! Turkovac aşı randevuları açıldı mı? 2 doz Biontech olan Turkovac aşısı olabilir mi? İşte merak edilenler!
TURKOVAC AŞI RANDEVULARI AÇILDI MI?
Bakan Koca: Yarından itibaren özellikle şehir hastanelerinden başlamak üzere uygulama başlamış olacak.
2 SINOVAC 2 BIONTECH OLANLAR 3. DOZU YERLİ AŞI TURKOVAC OLABİLİR Mİ?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, iki doz Sinovac aşısı sonrası hatırlatma dozu olarak TURKOVAC'ın kullanılmasının antikor sayısını 4 ila 5 kat artırabilme özelliği olduğunu söyledi.
Aydın, salgınla mücadelede dış ve iç bariyer olmak üzere iki faktör olduğunu, dış bariyerin maske, mesafe ve temizlik kurallarından, iç bariyerin ise kişinin savunma hücrelerinden oluştuğunu belirtti. Aydın, iç bariyerin kuvvetli olabilmesi için ya hastalığın geçirilmesi ya da kişinin aşılanmış olması gerektiğine işaret etti.