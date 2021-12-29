TURKOVAC aşı randevusu alma ekranı! Kimler TURKOVAC randevusu alabilir? Kimlere, ne zaman yapılacak?

"Üretime bugün itibariyle başlamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Şanlıurfa'da üretim yapılan merkezlerimizden birindeyiz. 50 yıl sonra Türkiye hücreden başlayarak Türk bilim insanlarımız tarafından yüzde 100 yerli olarak geliştirilen bir aşıyı geliştirmiş olduk. Aynı zamanda 24 yıl aradan sonra, yerli aşımız üretilmiş oluyor. Böylece Kovid-19 aşısı üreten bugün itibariyle 9 ülkeden biri olduk. Şu an dolum tesislerinin olduğu alandayız. Şu an dolum, etiketlenme ve ambalajlanma olan noktadayız. Dolum tesislerinde dolumu, etiketlenmesi ve ambalajlanması burada yapılıyor, üretim başlamış oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, işaret ettiğiniz üzere yıl bitmeden acil kullanım onayı ve üretimi Turkovac2ın başlamış oldu. Bu başarı liderliğinizde bütün milletimizin başarısıdır."

TURKOVAC için önemli bir dönüm noktasında olunduğunu belirten Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayırlı olmasını dileyerek, "Vatandaşımız hastanelerde kendi aşımızı ne zaman olacak?" diye sorması üzerine, "Tetkikleri halen yapılıyor olacak. Gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacağız. Gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız" diye yanıtladı.

Bakan Koca, Erdoğan'ın hıfzıssıhha ile ilgili sorusuna da şöyle cevap verdi:

"Gelecek hafta ihalenin sonuçlanacağını ümit ediyoruz. Ankara Havalalanına yakın yerde 50 bin metrekare kapalı alanlı ve gelecek yıl bitirilmek üzere ihale süreci başlamış oldu. Hem MRNA aşısı hem inaktif aşı hem nazal aşı hem protein aşısı hem de adonovirüs aşısı olmak üzere ileri teknolojilerin bir arada olduğu dünyanın en büyük kapasiteli aşı Ar-ge ve üretim merkezi olacak. İnsanlığın kullanımına verilmek üzere güçlü bir aşı Ar-ge ve üretim merkezi olacak."