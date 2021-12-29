TURKOVAC aşı randevusu alma ekranı! Kimler TURKOVAC randevusu alabilir? Kimlere, ne zaman yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tüm illerden vatandaşlar koronavirüs salgınından korunmak ve yayılmasını önlemek amacıyla aşı randevularını almak istiyor ve yerli, milli aşı TURKOVAC hakkında bilgiler de merak edilerek araştırılıyor. Peki randevu nereden ve nasıl alınıyor? Kimler inaktif özellikteki bu aşıyı yaptırabiliyor? İşte tüm detaylar…
TURKOVAC AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
TURKOVAC aşısı için henüz aşı randevusu ekranı açılmadı. Yalnızca gönüllü vatandaşlara hatırlatma dozu olarak uygulanan yerli aşının önümüzdeki hafta şehir hastanelerinde uygulanmaya başlanacağı bildirildi.
Aşılar, Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposunda muhafaza ediliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aşıları örneklem yöntemiyle inceliyor. Ayrıca yaklaşık bir hafta boyunca aşıların soğuk zincirdeki durumuna bakılacak. Kare kodlama işlemi de yapılacak.
Aşı randevusu alabilmek için birden çok yöntem kullanılıyor. Dileyen vatandaşlar ALO 182 hattını arayarak aşı randevusu oluşturabilirken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız üzerinden de aşı randevusu alınabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayıp kişisel bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" butonuna tıklayıp aşı tercihinizi gerçekleştirin. Daha sonra şehir ve hastane tercihlerinizi gerçekleştirdikten sonra aşı randevunuzu oluşturabilirsiniz.
ACİL KULLANIM ONAYI ALDI!
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Şanlıurfa'daki Turkovac aşı üretim tesisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile online görüşme gerçekleştirdi. Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığı müjdesini verdi.
Acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ın seri üretimine başlanması töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın seri üretime geçişinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, aşının geliştirilmesinde ve üretiminde görev alanları tebrik etti.
Dünyayı iki yıldır kasıp kavuran Kovid-19 salgınına karşı bilinen en etkili tedbir olan aşının, Türkiye'de üretilebilir hale gelmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Üstelik bu aşının tamamen kendi bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız tarafından geliştirilmiş, patenti bize ait olan bir ürün olması çok daha anlamlıdır. Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür" diye konuştu.