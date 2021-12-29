Önce Afrika'da görülen ve Avrupa'da hızla yayılan Omicron varyantı çok az bir sürede yeni vakaların %10'unu oluşturmaya başladı. Uzmanlar tarafından çok tehlikeli olduğu söyleen bu varyanta ülkemizde de rastlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor.'' açıklamasında bulundu. Vatandaşlar da yılbaşında Omicron varyantına tedbir amacıyla bir kısıtlama olup olmayacağını merak ediyor. Peki Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Yasak ne zaman başlıyor? 30, 31 Aralık'ta ve 1,2 Ocak'ta yasak var mı?