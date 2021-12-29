İETT zamlı akbil fiyatları 2022! Öğrenci aylık akbil kaç TL? Otobüs, metro, metrobüs ne kadar basıyor? 2022 tam, öğrenci akbil fiyatları!

İstanbullu vatandaşlar akbil fiyatlarına yapılacak zam sonrası otobüs, metro, metrobüs kullanımında ne kadar ödeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşımda kullanılan elektronik bilet fiyatlarına zam kararı alındı. Peki, İETT elektronik bilet fiyatları ne kadar oldu? Öğrenci aylık akbil kaç TL? Otobüs, metro, metrobüs ne kadar basıyor? Tam, öğrenci akbil fiyatı ne kadar? İşte güncel akbil fiyatları 2022!