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    • 29.12.2021 16:03
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    • 29.12.2021 16:03
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    İETT zamlı akbil fiyatları 2022! Öğrenci aylık akbil kaç TL? Otobüs, metro, metrobüs ne kadar basıyor? 2022 tam, öğrenci akbil fiyatları!

    İstanbul'da toplu taşımaya gelecek zamla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Geçtiğimiz günlerde alınan karar neticesinde vapur, taksi, dolmuş, minibüs, metro, metrobüs ücretleri ile aylık akbil fiyatları zamlandı. Bu gelişmelerin ardından İETT zammının ne zaman uygulanacağı ise merak konusu oldu. Peki, İETT elektronik bilet fiyatları ne kadar oldu? Öğrenci aylık akbil kaç TL? Otobüs, metro, metrobüs ne kadar basıyor? Tam, öğrenci akbil fiyatı ne kadar? İşte güncel akbil fiyatları 2022!

    takvim.com.tr
    İETT zamlı akbil fiyatları 2022! Tam, öğrenci akbil fiyatları!

    İstanbullu vatandaşlar akbil fiyatlarına yapılacak zam sonrası otobüs, metro, metrobüs kullanımında ne kadar ödeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşımda kullanılan elektronik bilet fiyatlarına zam kararı alındı. Peki, İETT elektronik bilet fiyatları ne kadar oldu? Öğrenci aylık akbil kaç TL? Otobüs, metro, metrobüs ne kadar basıyor? Tam, öğrenci akbil fiyatı ne kadar? İşte güncel akbil fiyatları 2022!

    İETT'YE ZAM YAPILDI

    UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'in başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi.

    Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.

    Müzakerelerin ardından yapılan oylamada İBB'nin elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs için yüzde 36, servis ücretleri için yüzde 27'lik zam teklifi, bakanlık temsilcilerinin şerh kararıyla oy birliği ile kabul edildi.

    2022 AYLIK AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseltildi.

    İETT BİLET ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

    Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya yükseltildi.

        METROBÜS ÜCRETİ KAÇ TL OLDU?

        Metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

        SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        Servis ücreti 0-1 kilometre arası 312 liradan 396 liraya çıkarıldı.

        MİNİBÜSLER KAÇ PARA OLDU?

        Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya, öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi.

        İETT ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN UYGULANACAK?

        İstanbul'da ulaşım ücretlerine yapılan zam 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek
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        Haberler Güncel İETT zamlı akbil fiyatları 2022! Öğrenci aylık akbil kaç TL? Otobüs, metro, metrobüs ne kadar basıyor? 2022 tam, öğrenci akbil fiyatları!
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