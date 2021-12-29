En güzel yılbaşı şiirleri 2022 sevgiliye, anneye, babaya! 2022 yılbaşına özel güzel ve anlamlı, kısa ve uzun yeni yıl şiirleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yeni yıl yaklaşırken sevdiklerine mesajlar şiirler göndermek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı ve yılbaşına özel uzun kısa, anlamlı unutulmaz yeni yıl şiirlerini göndermek istiyor. Haberimizde birçok çeşidi derledik, istediklerinizi seçerek paylaşabilirsiniz.
EN GÜZEL VE ANLAMLI YILBAŞI ŞİİRLERİ 2022
Yeni Yıla
"Bir yaş daha büyüdük
Girdik yeni yıllara
On iki ay yürüdük
Vardık yeni yıllara
Koca bir yıl devrildi
Takvim başa çevrildi
Hoş geldi sefa getirdi
Erdik yeni yıla, yarınlara"
Yeni Bir Yıl Daha
"Bir yıl daha eksilirken ömründen
Sarıl inancına, sarıl umuduna
Bir gün daha biterken aniden
Dinle yüreğini, kulak ver
Bir kez daha batarken güneş
Dinle güzelliklerini dünyanın
Bir yaş daha büyürken yeni yılla
Sev herkesi, etrafına renk ver
Bir kez daha yeniden başlarken
Ve geride bırakırken geçmişi
Zamanın akışına bir bak
Gülümse ve insanlara umut ver"