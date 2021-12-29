Bugün Antalya'da hangi ilçelerde okullar tatil? Antalya Valiliği son dakika Kemer, Kumluca... 30 Aralık Perşembe Antalya'da okullar tatil mi?

Antalya'da okullar tatil mi sorusu hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Meteoroloji, bu geceden itibaren Antalya için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların cuma gününe kadar etkili olacağı açıklandı. Bu kapsamda öğrenciler ve velileri '30 Aralık Perşembe Antalya'da okullar tatil mi?' sorusuyla ilgili araştırmalarında yoğunluk kazandığı görülüyor. Peki, bugün Antalya'da hangi ilçelerde okullar tatil? Antalya Valiliği son dakika tatil açıklaması!