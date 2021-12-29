AÖF sınav tarihleri 2022! Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavları 2022 yılında ne zaman yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Açık öğretim fakültesi öğrencileri yeni bir yıla az bir zaman kala sınava hangi tarihte gireceğini merak ederken bir yandan da sınavın online mı yoksa yüzyüze mi gerçekleşeceğini araştırıyor. İşte ayrıntılar...
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN 2022?
AÖF akademik takviminde yer alan bilgilere göre, AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. Sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı, erişime açıldığında haberimizde yer vereceğiz.
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti