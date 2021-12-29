AÖF sınav tarihleri 2022! Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavları 2022 yılında ne zaman yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Açık öğretim fakültesi öğrencileri yeni bir yıla az bir zaman kala sınava hangi tarihte gireceğini merak ederken bir yandan da sınavın online mı yoksa yüzyüze mi gerçekleşeceğini araştırıyor. İşte ayrıntılar...