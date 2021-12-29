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    • 29.12.2021 17:20
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    AÖF sınav tarihleri 2022! Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavları 2022 yılında ne zaman yapılacak?

    Üniversite eğitimini uzaktan okuyan binlerce kişi yıl sonu yaklaşırken AÖF sınav tarihleri 2022 araştırmalarını hızlandırdı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri güz dönemi sınavlarının hangi tarihte gerçekleşeceğini online mı yoksa yüzyüze mi olacağını merak ediyor. Bir yandan da sınava nerede gireceklerini, sınav giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığını öğrenmek istiyor. Peki Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavları 2022 yılında ne zaman yapılacak? Tarih açıklaması geldi…

    takvim.com.tr
    AÖF sınav tarihleri 2022!

    AÖF sınav tarihleri 2022! Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavları 2022 yılında ne zaman yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Açık öğretim fakültesi öğrencileri yeni bir yıla az bir zaman kala sınava hangi tarihte gireceğini merak ederken bir yandan da sınavın online mı yoksa yüzyüze mi gerçekleşeceğini araştırıyor. İşte ayrıntılar...

    AÖF SINAVLARI NE ZAMAN 2022?

    AÖF akademik takviminde yer alan bilgilere göre, AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. Sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı, erişime açıldığında haberimizde yer vereceğiz.

    AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

    84 – 100 AA 4,00 Geçti

    77 – 83 AB 3,70 Geçti

    71 – 76 BA 3,30 Geçti

    66 – 70 BB 3,00 Geçti

    61 – 65 BC 2,70 Geçti

        56 – 60 CB 2,30 Geçti

        50 – 55 CC 2,00 Geçti

        46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

        40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

        33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

        AÖF PUAN HESAPLAMA

        On binlerce öğrencisi bulunan Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu hesaplanırken hem vizeden hem de finalden aldığı puanın belirli oranı alınarak
        belirli yüzdesi alınır. Vize sınavlarının yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak hesaplama yapılır.

        Örnek vermek gerekirse:

        Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

        Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

        Toplam: 74'tür.

        Hesaplanan bu not, kişinin dersten aldığı puandır.
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        Haberler Güncel AÖF sınav tarihleri 2022! Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavları 2022 yılında ne zaman yapılacak?
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