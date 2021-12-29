31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık Cuma ilkokul ortaokul lise okullar tatil olacak mı? MEB açıklaması var mı?

YILBAŞI HAKKINDA

Yeni yıl, yeni bir takvim yılının başladığı ve takvimin yıl sayısının bir arttığı zaman. Pek çok kültürde bu olay bir şekilde kutlanmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin yeni yılı 1 Ocak'a (Yılbaşı) denk gelmektedir. Birçok ülke 1 Ocak'ı resmî tatil olarak belirlemiştir.