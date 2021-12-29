Gündemde milyonlarca öğrenci ve velisi 30 Aralık Perşembe okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar tam gün mü yoksa yarım gün mü tatil olacak? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Yılın son günleri yaşanırken yeni yıl heyecanla bekleniyor ve bir yandan da tatil planları yapan aileler okulların, işyerlerinin kapalı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 30 Aralık Perşembe yarım gün mü? Yarın öğleden sonra okullar tatil mi? 30 - 31 Aralık okul var mı? Yılbaşı tatili kaç gün? İşte detaylar!
30 ARALIK TATİL Mİ YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık 2021 tarihinde gece 00:00'da yeni yıla girilecek. 1 Ocak'ta resmi tatil ancak 31 Aralık resmi tatil değildir. Dolayısıyla 31 Aralık günü okullar ve işyerleri açık olacaktır.
Yine 30 Aralık Perşembe günü için de aynı şey geçerli. Ocak ayında sadece 1 gün resmi tatil vardır.
YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yılbaşı tatili sadece 1 gündür. 2022 yılında 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. Pazartesi günü normal hayat akışı devam edecektir.