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    • 29.12.2021 22:47
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    • 29.12.2021 22:47
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    30 Aralık Perşembe yarım gün mü? Yarın öğleden sonra okullar tatil mi? 30 - 31 Aralık okul var mı? Yılbaşı tatili kaç gün?

    Yeni yıla sadece sayılı günler kaldı. Birçok kişi yılbaşı planını yaptı. Yeni yıl heyecanı tam gaz devam ederken öğrenciler tatil hakkında araştırmalara başladı. Çalışanlar ve öğrenciler yılbaşı tatili kaç gün, ne zaman başlar sorularını gündeme getirdi. Yarın yani 30 Aralık Perşembe günü okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Peki, 30 Aralık Perşembe yarım gün mü? Yarın öğleden sonra okullar tatil mi? 30 - 31 Aralık okul var mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    30 Aralık Perşembe yarım gün mü? Yarın öğleden sonra okullar tatil mi?

    Gündemde milyonlarca öğrenci ve velisi 30 Aralık Perşembe okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar tam gün mü yoksa yarım gün mü tatil olacak? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Yılın son günleri yaşanırken yeni yıl heyecanla bekleniyor ve bir yandan da tatil planları yapan aileler okulların, işyerlerinin kapalı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 30 Aralık Perşembe yarım gün mü? Yarın öğleden sonra okullar tatil mi? 30 - 31 Aralık okul var mı? Yılbaşı tatili kaç gün? İşte detaylar!

    30 ARALIK TATİL Mİ YARIM GÜN MÜ?

    31 Aralık 2021 tarihinde gece 00:00'da yeni yıla girilecek. 1 Ocak'ta resmi tatil ancak 31 Aralık resmi tatil değildir. Dolayısıyla 31 Aralık günü okullar ve işyerleri açık olacaktır.

    Yine 30 Aralık Perşembe günü için de aynı şey geçerli. Ocak ayında sadece 1 gün resmi tatil vardır.

    YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Yılbaşı tatili sadece 1 gündür. 2022 yılında 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. Pazartesi günü normal hayat akışı devam edecektir.

        2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

        Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi (1 gün tatil)

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi (1 gün tatil)

        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar (1 gün tatil)

        Ramazan Bayramı: 2 Mayıs Pazartesi - 4 Mayıs Çarşamba (3 gün tatil)

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe (1 gün tatil)

        Kurban Bayramı: 9 Temmuz Cumartesi - 12 Temmuz Salı (4,5 gün tatil)

        Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cuma (1 gün tatil)

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı (1 gün tatil)

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi (1 gün tatil)
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        Haberler Güncel 30 Aralık Perşembe yarım gün mü? Yarın öğleden sonra okullar tatil mi? 30 - 31 Aralık okul var mı? Yılbaşı tatili kaç gün?
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