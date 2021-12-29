Gündemde milyonlarca öğrenci ve velisi 30 Aralık Perşembe okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar tam gün mü yoksa yarım gün mü tatil olacak? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Yılın son günleri yaşanırken yeni yıl heyecanla bekleniyor ve bir yandan da tatil planları yapan aileler okulların, işyerlerinin kapalı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 30 Aralık Perşembe yarım gün mü? Yarın öğleden sonra okullar tatil mi? 30 - 31 Aralık okul var mı? Yılbaşı tatili kaç gün? İşte detaylar!