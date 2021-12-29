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    • 29.12.2021 16:50
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    30 Aralık Perşembe Antalya'da okullar tatil mi? Yarın Antalya'da hangi ilçelerde okullar tatil? Antalya Valiliği son dakika Kemer, Kumluca...

    Antalya'da okullar tatil mi sorusu hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Meteoroloji, bu geceden itibaren Antalya için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların cuma gününe kadar etkili olacağı açıklandı. Bu kapsamda öğrenciler ve velileri '30 Aralık Perşembe Antalya'da okullar tatil mi?' sorusuyla ilgili araştırmalarında yoğunluk kazandığı görülüyor. Peki, yarın Antalya'da hangi ilçelerde okullar tatil? Antalya Valiliği son dakika tatil açıklaması!

    30 Aralık Perşembe Antalya’da okullar tatil mi?

    Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamaya göre, Antalya'da bu gece yarısından itibaren sağanak yağış bekleniyor. Bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kg/m2 yağış beklendiği kaydedildi. Peki, 30 Aralık Perşembe Antalya'da okullar tatil mi? Yarın Antalya'da hangi ilçelerde okullar tatil? Antalya Valiliği son dakika Kemer, Kumluca...

    KIRMIZI ALARM VERİLDİ!

    Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya ve batı ilçelerinde 'aşırı yağış' uyarısında bulundu. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kilo/metrekare), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiği belirtildi.

    YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

    Meteorolojiden yapılan açıklamada, yağışların, bin 400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı bildirildi. Rüzgarın güneydoğu yönünden fırtına şeklinde (50-80 kilometre/saat), batı ilçelerinde zaman zaman 90 kilometre/saat esmesi bekleniyor. Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarı yapıldı.

        OKULLAR TATİL EDİLDİ! ANTALYA'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

        Meteoroloji tarafından yarın için 'kırmızı kod' uyarısı verilen Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde, 30 Aralık günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince beklenen yoğun yağış nedeniyle ilçemizde 30 Aralık günü 1 gün süreyle eğitime ara verilecektir" dedi.

        Finike Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre beklenen yoğun yağışlardan dolayı Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 30 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemizde okullara ara verilmiştir" denildi. 'Kırmızı kod' uyarısı verilen üçüncü ilçe Kemer'de de yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

        Antalya Valiliği'nin sitesinden de paylaşılan uyarılarda, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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        Haberler Güncel 30 Aralık Perşembe Antalya'da okullar tatil mi? Yarın Antalya'da hangi ilçelerde okullar tatil? Antalya Valiliği son dakika Kemer, Kumluca...
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