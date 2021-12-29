Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamaya göre, Antalya'da bu gece yarısından itibaren sağanak yağış bekleniyor. Bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kg/m2 yağış beklendiği kaydedildi. Peki, 30 Aralık Perşembe Antalya'da okullar tatil mi? Yarın Antalya'da hangi ilçelerde okullar tatil? Antalya Valiliği son dakika Kemer, Kumluca...