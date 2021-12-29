Koronavirüs salgınında görülen yeni varyantlar nedeniyle gözler okullara çevrildi. Türkiye'de yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başladı. Ancak Omicron varyantı sonrası milyonlarca öğrenci ve velisi online eğitime geçilip geçilmeyeceğini merak etmeye başladı. Bazı üniversiteler uzaktan eğitim kararı aldı. Peki, 2022'de okullar kapanacak mı? Üniversite, lise, ortaokul, ilkokullarda online eğitime mi geçiliyor? Bilim Kurulu uzaktan eğitim son dakika...
OKULLAR UZAKTAN EĞİTİME GEÇER Mİ?
Omicron varyantının hızla arttığı ülkelerde pek çok kısıtlama uygulanmaya başladı. Ülkemizde de omicron varyantının görülme oranı artıyor. Bu sebeple hem aileler hem de eğitimciler yeniden uzaktan eğitim sürecinin başlayıp başlamayacağını araştırmaya başladı.
Bazı üniversiteler artan vaka sayıları sebebiyle uzaktan eğitime geçti. Bu sebeple ilkokullarda, liselerde uzaktan eğitimin ne zaman başlayacağı araştırılıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer daha önce yaptıkları açıklamalarda uzaktan eğitimin söz konusu olmayacağını ifade etmişlerdi.
Vaka sayılarının artışı sonrası konu hakkında henüz güncel bir açıklama bulunmuyor.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha önce yaptığı açıklamalarda okulların özellikle pandemi nedeniyle kapalı olma ihtimalinin olmadığını söylemişti. Bakanlık vaka ve temas görülen okullarda sınıf bazlı kapatmalar uyguluyor. Genel bir kapanma söz konusu olmazken vaka görülen sınıflar Sağlık Bakanlığının kriterlerine göre eğitime devam ediyor.