Yılbaşında kar yağacak mı, hangi illere yağacak 2022? 31 Aralık'ta hava durumu nasıl olacak? Yeni yıl MGM duyuru: İstanbul, Ankara...

Yeni yıla az bir süre kala özellikle yılbaşı planlı olanlar karın 31 Aralık'ta ve 1 Ocak'ta yağıp yağmayacağını merak ediyor. Meteoroloji'den yılbaşı için bir duyuru yapıldı mı diye araştırmalar yapılıyor. Peki Yılbaşında kar yağacak mı, hangi illere yağacak 2022? 31 Aralık'ta hava durumu nasıl olacak?