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    • 28.12.2021 15:32
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    • 28.12.2021 15:48
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    AUZEF telafi (bütünleme) sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF telafi sınavlarına kimler girebilir? İÜ 2022 sınav takvimi

    AUZEF final sınavlarının ardından gözler telafi sınavlarına çevrildi. AUZEF takviminin belli olması ile birlikte yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavların tarihi de belirlenmişti. İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavı 18-19 Aralık'ta gerçekleştirildi. AUZEF telafi sınavına katılım sağlayacak olan adaylar ise tarih hakkında araştırmalara başladı. Peki, AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF telafi sınavlarına kimler girebilir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    AUZEF telafi bütünleme sınavları ne zaman yapılacak?

    AUZEF final sonuçlarının ardından telafi sınav tarihleri merak edildi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bitirme sınavları 18 Aralık ve 19 Aralık tarihleri arasında yapılmıştı. Finallerin ardından gözler bütünlemelere kilitlendi. Peki, AUZEF telafi (bütünleme) sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF telafi sınavlarına kimler girebilir? İÜ 2022 sınav takvimi

    AUZEF takviminin belli olması ile birlikte yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavların tarihi de paylaşılmış oldu. Bu yılın takvimine göre, yarıyıl sonu (telafi) sınavları 22-23 Ocak tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

    SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ

    Ara sınav (vize), Bitirme (Final) ve Bütünleme (Telafi) sınavları akademik takvimde belirtilen gün ve tarihlerde ilan edilen sınav merkezlerinde gözetimli olarak gerçekleştirilir. Öğrencilerden sınav merkezi tercihleri her sınav öncesi fakültemizce belirlenip ilan edilen tarih aralığı içinde alınır. Tercihler ve tarihleri ile ilgili duyuru AUZEF web sayfasından ilan edilir. Sınav tercihi bulunmayan öğrenciler adrese dayalı olarak ikametgâhının bulunduğu il içinde AUZEF'in uygun gördüğü sınav merkezine yerleştirilir.

        AUZEF 2022 TAKVİMİ

        •AUZEF Bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.
        •AUZEF Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2020'de yapılacak.


        •AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
        •AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.
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