AUZEF final sonuçlarının ardından telafi sınav tarihleri merak edildi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bitirme sınavları 18 Aralık ve 19 Aralık tarihleri arasında yapılmıştı. Finallerin ardından gözler bütünlemelere kilitlendi. Peki, AUZEF telafi (bütünleme) sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF telafi sınavlarına kimler girebilir? İÜ 2022 sınav takvimi
AUZEF takviminin belli olması ile birlikte yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavların tarihi de paylaşılmış oldu. Bu yılın takvimine göre, yarıyıl sonu (telafi) sınavları 22-23 Ocak tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ
Ara sınav (vize), Bitirme (Final) ve Bütünleme (Telafi) sınavları akademik takvimde belirtilen gün ve tarihlerde ilan edilen sınav merkezlerinde gözetimli olarak gerçekleştirilir. Öğrencilerden sınav merkezi tercihleri her sınav öncesi fakültemizce belirlenip ilan edilen tarih aralığı içinde alınır. Tercihler ve tarihleri ile ilgili duyuru AUZEF web sayfasından ilan edilir. Sınav tercihi bulunmayan öğrenciler adrese dayalı olarak ikametgâhının bulunduğu il içinde AUZEF'in uygun gördüğü sınav merkezine yerleştirilir.