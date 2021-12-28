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    • Güncel
    • 28.12.2021 08:43
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    • 28.12.2021 08:45
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    30 Aralık tatil mi, yarım gün mü tatil? 30 Aralık Perşembe günü okullar, işyerleri açık mı? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor?

    2022 yılbaşına az bir süre kaldı. Milyonlarca kişi yeni yıl için kutlama hazırlıklarını sürdürüyor. Bilindiği üzere 1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Ancak bu yıl 1 Ocak hafta sonuna denk geldiği için çalışanlar zaten izinli olacak. Bir çok kişi 30 ve 31 Aralık'ta da tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki 30 Aralık tatil mi, yarım gün mü tatil? 30 Aralık Perşembe günü okullar, işyerleri açık mı? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? İşte yanıtları...

    takvim.com.tr
    30 Aralık tatil mi, yarım gün mü tatil?

    30 Aralık Perşembe gününe, 31 Aralık Cuma gününe, 1 Ocak ise Cumartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı heyecanı giderek artıyor. 2022 yılına girerken tatil planı yapanlar, okulu olanlar, işe gidenler 30 Aralık tatil mi, yarım gün mü tatil? 30 Aralık Perşembe günü okullar, işyerleri açık mı? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? sorularına yanıt arıyor.

    30 ARALIK TATİL Mİ YARIM GÜN MÜ TATİL?

    31 Aralık 2021 tarihinde gece 00:00'da yeni yıla girilecek. 1 Ocak'ta resmi tatil ancak 31 Aralık resmi tatil değildir. Dolayısıyla 31 Aralık günü okullar ve işyerleri açık olacaktır.

    Yine 30 Aralık Perşembe günü için de aynı şey geçerli. Ocak ayında sadece 1 gün resmi tatil vardır.

    YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Yılbaşı tatili sadece 1 gündür. 2022 yılında 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. Pazartesi günü normal hayat akışı devam edecektir.

    2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ!

    Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi (1 gün tatil)

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi (1 gün tatil)

    Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar (1 gün tatil)

    Ramazan Bayramı: 2 Mayıs Pazartesi - 4 Mayıs Çarşamba (3 gün tatil)

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe (1 gün tatil)

    Kurban Bayramı: 9 Temmuz Cumartesi - 12 Temmuz Salı (4,5 gün tatil)

    Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cuma (1 gün tatil)

    Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı (1 gün tatil)

    Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi (1 gün tatil)

        2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesü üzerinde yayınlanan 2022 dini günler takvimi:

        ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        İlahi rahmetin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu üç aylar, 02 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 03 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.

        Şaban ayı 4 Mart 2022 Cuma günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü dualarla idrak edilecek.

        Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 02 Nisan Cumartesi günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 27 Nisan 2022 Çarşamba gününe denk geliyor.

        2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Ramazan Bayramı'nın arefesi 01 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 02 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

        2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        2022 yılı Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

        2022 KANDİL GÜNLERİ

        Regaib Kandili: 3 Şubat 2022 Perşembe

        Miraç Kandili: 27 Şubat 2022 Pazar

        Berat Kandili: 17 Mart 2022 Perşembe

        Kadir Gecesi: 27 Nisan 2022 Çarşamba

        Mevlid Kandili: 7 Ekim 2022 Cuma
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        Haberler Güncel 30 Aralık tatil mi, yarım gün mü tatil? 30 Aralık Perşembe günü okullar, işyerleri açık mı? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor?
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