30 Aralık tatil mi, yarım gün mü tatil? 30 Aralık Perşembe günü okullar, işyerleri açık mı? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor?

30 ARALIK TATİL Mİ YARIM GÜN MÜ TATİL?

31 Aralık 2021 tarihinde gece 00:00'da yeni yıla girilecek. 1 Ocak'ta resmi tatil ancak 31 Aralık resmi tatil değildir. Dolayısıyla 31 Aralık günü okullar ve işyerleri açık olacaktır.

Yine 30 Aralık Perşembe günü için de aynı şey geçerli. Ocak ayında sadece 1 gün resmi tatil vardır.