KYK bursu ne zaman yatacak 2021? Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK 3 aylık toplu ödeme hangi ne zaman, tarihte yatırılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. 10 Kasım'da başvuruların tamamlanmasının ardından üniversite öğrencileri heyecanla sonuç tarihini araştırır oldu. Peki KYK burs ve kredi ödemeleri için tarih verildi mi? İşte yanıtı...