KYK bursu ne zaman yatacak 2021? Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK 3 aylık toplu ödeme hangi ne zaman, tarihte yatırılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. 10 Kasım'da başvuruların tamamlanmasının ardından üniversite öğrencileri heyecanla sonuç tarihini araştırır oldu. Peki KYK burs ve kredi ödemeleri için tarih verildi mi? İşte yanıtı...
KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK 2021?
Henüz net tarih açıklanmadı, haberimizde yer alacaktır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak."
2022 KYK KREDİ VE BURSU NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, "Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde bin 700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.
Lisans öğrencisi 850
Yüksek lisans öğrencisi 1.700 TL
Doktora 2.550 TL