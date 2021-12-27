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    • 27.12.2021 11:10
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    KYK bursu ne zaman yatacak 2021? Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK 3 aylık toplu ödeme hangi ne zaman, tarihte yatırılacak?

    Üniversite öğrencilerinin yıl sonu yaklaşırken en merak ettiği soru KYK bursu ne zaman yatacak 2021? Oluyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız olarak bu desteği veriyor ve eğitimlerine ekonomik anlamda yardımcı olmayı amaçlıyor. Ekim, Kasım ve Aralık ayı olmak üzere 3 aylık toplu ödemenin bu hafta içerisinde yatırılacağı haberimi oldukça heyecanlandırmıştı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 3 aylık toplu ödeme hangi ne zaman, tarihte yatırılacak? Peki net tarih ile ilgili açıklama geldi mi? KYK bursu ve kredisi hangi durumlarda kesiliyor? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    KYK bursu ne zaman yatacak 2021?

    KYK bursu ne zaman yatacak 2021? Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK 3 aylık toplu ödeme hangi ne zaman, tarihte yatırılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. 10 Kasım'da başvuruların tamamlanmasının ardından üniversite öğrencileri heyecanla sonuç tarihini araştırır oldu. Peki KYK burs ve kredi ödemeleri için tarih verildi mi? İşte yanıtı...

    KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK 2021?

    Henüz net tarih açıklanmadı, haberimizde yer alacaktır.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak."

    2022 KYK KREDİ VE BURSU NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, "Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde bin 700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Lisans öğrencisi 850

    Yüksek lisans öğrencisi 1.700 TL

    Doktora 2.550 TL

        KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

        • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

        • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

        • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

        • Öğretim kurumunun kapatılması,

        • Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,

        • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

        BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

        • Başarısız olma,

        • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

        • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

        • Öğretim kurumunun kapatılması,

        • Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

        • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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        Haberler Güncel KYK bursu ne zaman yatacak 2021? Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK 3 aylık toplu ödeme hangi ne zaman, tarihte yatırılacak?
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