İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF bitirme sınavı sonuçları nereden, nasıl sorgulanıyor? Araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 18-19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bitirme sınavlarının sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Aralık ayının sonu yaklaşırken sınavdan başarılı olup olmadığını merak eden ve sonucu öğrenmek isteyen öğrenciler herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığını yakından takip etmeye başladı. İşte detaylar…
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi, sonuçlar erişime açıldığına haberimizde yer alacaktır.
AUZEF BİTİRME SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar AUZEF bitirme sınav sonuçlarına auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak ulaşabilecek.
AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AUZEF takvimine göre, bitirme sınavları ardından telafi sınavları gerçekleşecek. Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) için 22 - 23 Ocak 2022 tarihleri belirlendi.