Yılbaşında AVM'ler kaçta kapanıyor? 1 Ocak'ta AVM'ler açık mı? Alışveriş merkezleri yılbaşı, 1 Ocak'ta saat kaçta açılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden vatandaşlar yılbaşı gününde ve sonrasında alışveriş merkezlerine gitmek için hangi saat aralığına dikkat etmeleri gerektiğini merak ediyor. AVM'lerin 31 Aralık ve 1 Ocak günlerinde saat kaçta açılıp kaçta kapandığı araştırma konusu oldu. İşte detaylar...
31 ARALIK YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ?
31 Aralık resmi tatillerimiz arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla 31 Aralık Cuma günü yarım gün ya da tam gün tatil değildir. Yılbaşının ertesi gün yani 1 Ocak resmi tatildir.
31 ARALIK YILBAŞI VE 1 OCAK'TA AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILIP KAPANACAK?
AVM'ler genellikle 10:00-22:00 çalışma saatlerinde hizmet vermektedir. Özel günler olan resmi tatillerde bu saatlerde farklılık yaşanabilir, 1 Ocak'ta AVM'lerin daha geç açılması söz konusu olabilir, yılbaşında ise daha geç kapanabilir. Gitmeden önce AVM'yi daha önce arayarak bilgi sahibi olabilirsiniz.