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    • 26.12.2021 21:08
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    • 26.12.2021 21:08
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    27 Aralık yarın okullar tatil mi? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? Yarın kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri?

    27 Aralık 2021 yarın kar tatili var mı sorusu akşam saatlerinden itibaren yoğunluk kazandı. Pek çok ilimizde etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle eğitim hayatında aksamalar meydana geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğu kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, Çankırı çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu hafta bazı illerimizde kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmişti. Yeni haftada tatil haberi olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, 27 Aralık yarın okullar tatil mi? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? Yarın kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    27 Aralık yarın okullar tatil mi? Yarın kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri?

    27 Aralık yarın kar tatili var mı? ve okullar tatil mi? Soruları hakkında araştırmalar artış gösteriyor. Bu hafta ülkemizin pek çok yerinde kar yağışının etkili olması nedeniyle bazı illerde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Valiliklerden yapılacak açıklama bu kapsamda öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 27 Aralık yarın okullar tatil mi? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? Yarın kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İşte detaylar!

    YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Yarın okulların tatil olup olmadığı hakkında henüz valiliklerce bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.

    KAR YAĞIŞI YURT GENELİNDE DEVAM EDECEK Mİ?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğu kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, Çankırı çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.



        HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce turist, yılbaşı öncesi güneşli günde kayağın keyfini çıkarttı.

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezi yılbaşı öncesi son hafta sonunda tıklım tıklım doldu. Kayakseverlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alan Palandöken'de kar kalınlığı 92 santimetreye ulaşırken, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.

        70 kilometre uzunluğa sahip kayak pistini deneyimlemek isteyen profesyonel kayakçıların yanı sıra, beyaz örtüyle ilk defa tanışan vatandaşlar da hafta sonu Palandöken'e akın etti. Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkarttı.
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        Haberler Güncel 27 Aralık yarın okullar tatil mi? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? Yarın kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri?
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