Beyaz Türkler hakkında son saatlerde araştırmalar artışa geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull saldırısına değinerek "Beyaz Türkler hayvanlarınıza sahip çıkın" ifadelerini kullandı. Peki, Beyaz Türkler nedir, kimlerdir? Başkan Erdoğan'ın söylediği Beyaz Türkler ne demek, ne anlama geliyor? İşte merak edilenler...
BEYAZ TÜRKLER NEDİR, KİMLERDİR?
Beyaz Türkler, Türkiye'deki şehirli seçkin sınıfı tanımlamak için kullanılan, literatüre Nilüfer Göle tarafından kazandırılmış bir kavramdır.
Beyaz Türkler, Batılı hayat tarzını benimsemiş, ekonomik düzeyi yüksek, eğitim hayatının tümünü veya bir bölümünü yurt dışında tamamlamış güçlü azınlığı ifade eder.
"BEYAZ TÜRKLER HAYVANLARINIZA SAHİP ÇIKIN"
Başkan Erdoğan açıklamasında "İşte Asiye yavrumuzun başına gelenler. Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza! Bu yavrumuz hamdolsun şuan emin ellerde. Ömer Özkan hocamıza yavrumuzu teslim ettik. Yapılacak operasyonlarla inşallah yavrumuzu sağlığına kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.