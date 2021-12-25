Antalya'nın 2022 hedefi, 2019'daki 15,6 milyon turist sayısını geçmek

Vali Ersin Yazıcı, Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Osman Sert'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda dernek üyeleriyle bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Antalya'nın turizmde öncü şehir olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Şehrimiz turizm şehri, tüm sektörler turizme çıkıyor. Bu sebeple bütün firmalarımızla her aşamada bir araya gelmeye çalışıyorum. Bu toplantılar turizm açısından önemli. 2022'nin turizmde çok daha iyi geçeceğini düşünüyorum. 2022 turizm verilerinde, 2019'un (15 milyon 644 bin 108) rakamlarını da çok rahat bir şekilde yakalayabileceğiz. Sektörden aldığım bilgilere göre güzel geçecek bir yıl geliyor." diye konuştu.

Kovid-19'la mücadelede önemli aşamaya gelindiğini ifade eden Yazıcı, Antalya'nın hem tarım hem turizmin başkenti olduğunu söyledi.

Türkiye'nin turizm gelirlerinin üçte birini Antalya'nın sağladığını aktaran Yazıcı, "Turizmde bu sene yakaladığımız sayılar hem şehir hem ülke ekonomisine büyük katkılar sundu. Turizm anlamında birçok Avrupa ülkesinden daha iyi hizmetler veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"TURİZM KONUSUNDA ÇOK BAŞARILI BİR ÖZEL SEKTÖRÜMÜZ VAR"

Turizmden alınan payı el birliğiyle artırmak istediklerini belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Turizmin 12 aya yayılması için önemli çalışmalarımız var. Bunun şehrin ekonomisine çok büyük katkı sunacağına inanıyorum. Antalya'nın bunu başarabilecek altyapısı var. Sağlık, spor gibi birçok alternatifi turizme kazandırma ve turizmi şehrimizde 12 aya çıkararak değere dönüştürme noktasında yenilikçi çalışmalarımız sürüyor. Turizm konusunda çok başarılı bir özel sektörümüz var. Biz de devlet olarak sektör temsilcilerimize her konuda gerekli desteği vermeye hazırız."

ANTGİAD Başkanı Osman Sert de dernek olarak 170 üye, 20 bin istihdamla ve 10 milyar liralık ciroyla hem Antalya'ya hem ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

2021 BİTMEDEN ANTALYA 9 MİLYON TURİST HEDEFİNİ AŞTI

Öte yandan Kovid-19 salgını döneminde Akdeniz çanağındaki yabancı rakiplerine göre en fazla turisti konuk eden Antalya, 2021 için belirlenen 9 milyon turist hedefine yıl dolmadan ulaştı.

Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya, salgın sürecinde "güvenli ve sağlıklı" turizmin adresi oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığının önderliğinde, turizm paydaşlarının iş birliğinde hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifika Programı ile seyahat endüstrisinin durduğu noktada turizm hareketini başlatan kent, geçen yılı 3 milyon 410 bin 44 turist sayısıyla kapattı. 2021'e de salgının gölgesinde giren Antalya, temmuzda başlayan hareketlilikle yıl dolmadan 9 milyon 2 bin 217 turist sayısını yakaladı.

"GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 164'LÜK ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, hava yoluyla gelen yabancı misafir sayısının 9 milyon 2 bin 217'yi geçtiğini söyledi.

Salgın dönemine göre bu rakamın sevindirici olduğunu dile getiren Yazıcı, "Geçen yıla göre yüzde 164'lük bir artış gerçekleşti. İyi bir rakam. Özellikle ekim ve kasımda 2019'un aynı dönem rakamlarını yakaladık." dedi.

Yazıcı, Antalya'da hareketliliğin temmuz itibarıyla başladığını, buna rağmen iyi bir sezon geçirildiğini belirtti. 2021'e girerken salgın nedeniyle turizmde belirsizlikler yaşandığını ve net hedefler konulamadığını dile getiren Yazıcı, o dönemde 9 milyon rakamının bir hayal olduğunu ifade etti. Temmuz ayındaki hareketliliğin tüm turizm camiasını umutlandırdığını söyleyen Yazıcı, şöyle devam etti:

"Ağustos'tan itibaren 9 milyon rakamının hayal değil, hedef olduğunu gördük. Temmuz ve ağustosta hızlı bir şekilde organize olundu ve yükselişe geçildi. Turizmci arkadaşlarımız 'bundan sonrası iyi.' dediler ve öyle de oldu. Eylül, ekim, kasım çok iyi geldi. Temmuz, ağustos da bir önceki yıla göre çok iyiydi ama sonbahar ayları çok daha iyi oldu."