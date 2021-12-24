Noel bugün mü, ne zaman kutlanır? Noel ile yılbaşının farkı ne? Türkçe İngilizce Noel bayramı kutlama mesajları!

Hristiyanlar tarafından her yıl kutlanan Noel bayramı hakkında araştırmalar hız kazandı. Noel aynı zamanda Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da adlandırılır. Bu sene ne zaman kutlanacağı hakkında aramalar yapılmaya başlandı. Peki, Noel bugün mü, ne zaman kutlanır? Noel ile yılbaşının farkı ne? Noel bayramı kaç gün sürer? İşte tüm merak edilenler
NOEL NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?
Noel, her yıl 25 Aralık'ta kutlanıyor.
NOEL NEDİR?
Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar.