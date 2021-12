Noel bugün mü, ne zaman kutlanır? Noel ile yılbaşının farkı ne? Türkçe İngilizce Noel bayramı kutlama mesajları!

NOEL İLE İLGİLİ MESAJLAR VE SÖZLER!

As we celebrate the New Year, We wish everyone success, a healthy long life and a fresh new start. Happy New Year!

(Yeni Yılı kutlarken, herkese başarılar, sağlıklı uzun ömür ve yeni bir başlangıç diliyoruz. Yeni Yılınız mutlu olsun!)

Wishing you good health, happiness, and success in the coming year and always. Happy New Year!

Önümüzdeki yıl ve her zaman iyi sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Yeni Yılınız mutlu olsun!

Merry Christmas, may God bless you richly throughout this holiday season.

(Mutlu Noeller, Tanrı bu tatil sezonunda sizi zengin bir şekilde kutsasın.)

A silent night, a star above, a blessed gift of hope and love. A blessed Christmas to you!

(Sessiz bir gece, yukarıda bir yıldız, umut ve sevgi dolu bir armağan. Size kutsanmış bir Noel!)

May you have a year filled with smiles, luck and prosperity.

(Gülücükle, şansla ve bollukla dolu bir yılın olsun.)