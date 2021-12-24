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    • 24.12.2021 11:00
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    Noel bugün mü, ne zaman kutlanır? Noel ile yılbaşının farkı ne? Türkçe İngilizce Noel bayramı kutlama mesajları!

    Noel ne zaman sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılıyor. Noel, İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı olarak bilinir. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar. Noel ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da adlandırılır. Peki, Noel bugün mü, ne zaman kutlanır? Noel ile yılbaşının farkı ne? Noel bayramı kaç gün sürer? İşte tüm merak edilenler ve Türkçe İngilizce Noel bayramı kutlama mesajları!

    takvim.com.tr
    Noel bugün mü, ne zaman kutlanır? Noel ile yılbaşının farkı ne?

    Hristiyanlar tarafından her yıl kutlanan Noel bayramı hakkında araştırmalar hız kazandı. Noel aynı zamanda Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da adlandırılır. Bu sene ne zaman kutlanacağı hakkında aramalar yapılmaya başlandı. Peki, Noel bugün mü, ne zaman kutlanır? Noel ile yılbaşının farkı ne? Noel bayramı kaç gün sürer? İşte tüm merak edilenler

    NOEL NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

    Noel, her yıl 25 Aralık'ta kutlanıyor.

    NOEL NEDİR?

    Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar.

        Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu bazı ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.

        Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel'i Jülyen takvimine göre kutlamasının nedeni, miladi (Gregoryen) takvimin Katolik Papa XIII. Gregory tarafından düzenlettirilmiş olmasıdır. Bununla birlikte bazı Ortodoks kiliseleri miladi takvime dönüşüm yapmış ve 25 Aralık'ta kutlamaya başlamıştır.

        NOEL İLE YILBAŞININ FARKI NEDİR?

        Noel, İsa Peygamber'in doğum gününün kutlandığı Hristiyanlara özgü bir bayram olarak kutlanırken yılbaşı ise belli bir dinin bayramı değil, birçok ülkede bir yılın bitip, diğerinin başlamasının kutlandığı geceye verilen isim oluyor. Noel 25 Aralık'ta kutlanırken; yılbaşı 31 Aralık gecesi kutlanıyor.

        NOEL İLE İLGİLİ MESAJLAR VE SÖZLER!

        As we celebrate the New Year, We wish everyone success, a healthy long life and a fresh new start. Happy New Year!

        (Yeni Yılı kutlarken, herkese başarılar, sağlıklı uzun ömür ve yeni bir başlangıç diliyoruz. Yeni Yılınız mutlu olsun!)

        Wishing you good health, happiness, and success in the coming year and always. Happy New Year!

        Önümüzdeki yıl ve her zaman iyi sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Yeni Yılınız mutlu olsun!

        Merry Christmas, may God bless you richly throughout this holiday season.
        (Mutlu Noeller, Tanrı bu tatil sezonunda sizi zengin bir şekilde kutsasın.)

        A silent night, a star above, a blessed gift of hope and love. A blessed Christmas to you!

        (Sessiz bir gece, yukarıda bir yıldız, umut ve sevgi dolu bir armağan. Size kutsanmış bir Noel!)

        May you have a year filled with smiles, luck and prosperity.

        (Gülücükle, şansla ve bollukla dolu bir yılın olsun.)
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        Haberler Güncel Noel bugün mü, ne zaman kutlanır? Noel ile yılbaşının farkı ne? Türkçe İngilizce Noel bayramı kutlama mesajları!
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