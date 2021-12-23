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    • Güncel
    • 23.12.2021 07:58
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    • 23.12.2021 08:07
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için kar uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarılar gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz’in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte İl il 23 Aralık hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için kar uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ve bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

    EDİRNE °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, -4°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ °C, 6°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 10°C
    Az bulutlu

    MUĞLA °C, 6°C
    Az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

    ADANA °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 7°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 3°C
    Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 0°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 0°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, -5°C
        Parçalı ve az bulutlu

        YOZGAT °C, -3°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor..

        BOLU °C, 0°C
        Çok bulutlu

        DÜZCE °C, 5°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        KASTAMONU °C, -2°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        ZONGULDAK °C, 2°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Amasya ve Çorum çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ÇORUM °C, 0°C
        Çok bulutlu , sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

        SAMSUN °C, 4°C
        Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

        TOKAT °C, 0°C
        Çok bulutlu

        TRABZON °C, 5°C
        Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

        ERZURUM °C, -7°C
        Çok bulutlu

        KARS °C, -6°C
        Çok bulutlu

        MALATYA °C, 1°C
        Parçalı bulutlu

        VAN °C, 0°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 5°C
            Parçalı çok bulutlu

            GAZİANTEP °C, 4°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 4°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

            ŞANLIURFA °C, 8°C
            Parçalı ve az bulutlu

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için kar uyarısı!
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