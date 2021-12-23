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    • 23.12.2021 11:57
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    Asiye Ateş öldü mü, sağlık durumu nasıl? Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan çocuğun son durumu!

    Gaziantep'te iki pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlık durumu hakkında bilgiler araştırılıyor. Korkunç saldıya ilişkin gözlatı sayısı 6'ya yükseldi. Kan donduran pitpull saldırısı sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük kız çocuğu hakkında en son gelişmeler haberimizde! Peki Asiye Ateş öldü mü, sağlık durumu nasıl? Asiye Ateş yaşıyor mu, ailesi kim, doktoru açıklama yaptı mı? İşte Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan çocuğun son durumu...

    takvim.com.tr
    Asiye Ateş öldü mü, sağlık durumu nasıl?

    Türkiye'nin gündemine oturan pitbull saldırısında yeni gelişmeler yaşanıyor. Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in ağır yaralanmasına neden olan 2 pitbull hakkında toplamda 6 gözaltı yapıldı. Hastaneye yaşam mücadelesi veren Ateş'in son durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dün gece saatlerinde geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan küçük kız hakkında Asiye Ateş öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? şeklinde sorular araştırılıyor. Yaşama tutunmayı başaran Asiye Ateş'in son durumu...

    GAZİANTEP'TE PİTBULL DEHŞETİ!

    Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dün gündüz saatlerinde meydana geldi. Evinin bulunduğu site içerisinde oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından beslenilen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı.

    Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğun çığlıklarına çevredekiler yetişti. Kanlar içinde kalan kız çocuğunu kurtaran komşusu hemen olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti.

    Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Asiye Ateş, acil serviste yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi ve orada ameliyata alındı.

    ASİYE ATEŞ ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Saldırıda ağır yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor. Dün gece saatlerinde geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Ateş'in durumunun iyiye gittiği belirtildi.

    GAZİANTEP VALİSİNDEN AÇIKLAMA!

    Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ile aileyi hastanede ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Çocuğun durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Gül, tedavi sürecinin titizlikle devam ettiğini söyledi.

        Devletin bütün imkanların seferber edildiğini belirten Gül, şöyle konuştu:

        "Hepimize geçmiş olsun. Ailenin bundan sonraki hem tedavi hem de diğer süreçlerde valilik olarak biz takip edeceğiz. Kamuoyunda ailemize sanki baskı yapıldığı, baskı altında tutulduğuyla ilgili bir çok şey yazılıyor ama bunların doğruluğu yok. Aileyle konuştuk herhangi bir baskı yok. Bundan sonraki süreç adliyeye intikal etmiş. Saklanacak ve gizlenecek bir durum yok. İnşallah tez zamanda yavrumuz sağlığına kavuşur."

        SALDIRGAN PİTBULLAR YAKALANDI

        Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırgan "pitbull"lar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.
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