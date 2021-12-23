Türkiye'nin gündemine oturan pitbull saldırısında yeni gelişmeler yaşanıyor. Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in ağır yaralanmasına neden olan 2 pitbull hakkında toplamda 6 gözaltı yapıldı. Hastaneye yaşam mücadelesi veren Ateş'in son durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dün gece saatlerinde geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan küçük kız hakkında Asiye Ateş öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? şeklinde sorular araştırılıyor. Yaşama tutunmayı başaran Asiye Ateş'in son durumu...
GAZİANTEP'TE PİTBULL DEHŞETİ!
Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dün gündüz saatlerinde meydana geldi. Evinin bulunduğu site içerisinde oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından beslenilen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı.
Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğun çığlıklarına çevredekiler yetişti. Kanlar içinde kalan kız çocuğunu kurtaran komşusu hemen olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti.
Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Asiye Ateş, acil serviste yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi ve orada ameliyata alındı.
ASİYE ATEŞ ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU NASIL?
Saldırıda ağır yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor. Dün gece saatlerinde geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Ateş'in durumunun iyiye gittiği belirtildi.
GAZİANTEP VALİSİNDEN AÇIKLAMA!
Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ile aileyi hastanede ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çocuğun durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Gül, tedavi sürecinin titizlikle devam ettiğini söyledi.