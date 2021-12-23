AK Parti'de Kızılcahamam mesaisi: Başkan Erdoğan bugün belediye başkanları ile buluşacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.
2023'ün yol haritasının değerlendirileceği, şehirlerdeki projelerin ele alınacağı kampta, Başkan Erdoğan, il ve ilçe belediye başkanları ile de buluşacak.
804 BELEDİYE BAŞKANI KATILACAK
804 belediye başkanının katılacağı toplantıda, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Partili belediyelerin çalışmaları ve belediyecilik vizyonu değerlendirilecek. Başkan Erdoğan, belediye başkanları ile görüşecek, taleplerini dinleyecek.
VATANDAŞLA İÇ İÇE OLUN, KAPILARINIZI AÇIK TUTUN
Yerel seçimlerden bugüne kadar hangi projelerin hayata geçirildiği ele alınacağı kampta, Başkan Erdoğan belediye başkanlarına, "Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun" mesajı verecek.