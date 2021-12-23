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    • 23.12.2021 10:46
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    • 23.12.2021 11:00
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    AK Parti'de Kızılcahamam mesaisi: Başkan Erdoğan bugün belediye başkanları ile buluşacak!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katılacak. 804 belediye başkanının katılacağı toplantıda, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Partili belediyelerin çalışmaları ve belediyecilik vizyonu değerlendirilecek.

    AK Parti’de kamp mesaisi başlıyor!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.

    2023'ün yol haritasının değerlendirileceği, şehirlerdeki projelerin ele alınacağı kampta, Başkan Erdoğan, il ve ilçe belediye başkanları ile de buluşacak.


    804 BELEDİYE BAŞKANI KATILACAK
    804 belediye başkanının katılacağı toplantıda, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Partili belediyelerin çalışmaları ve belediyecilik vizyonu değerlendirilecek. Başkan Erdoğan, belediye başkanları ile görüşecek, taleplerini dinleyecek.



    VATANDAŞLA İÇ İÇE OLUN, KAPILARINIZI AÇIK TUTUN
    Yerel seçimlerden bugüne kadar hangi projelerin hayata geçirildiği ele alınacağı kampta, Başkan Erdoğan belediye başkanlarına, "Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun" mesajı verecek.



        BAŞKANLAR PROJELER KONUSUNDA BİLGİ VERECEK
        AK Parti Genel Başkan vekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş da belediye başkanlarıyla bir araya gelecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu kamp süresince belediye başkanlarına yönelik sunumlar gerçekleştirecek.


        Kamp programı kapsamında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ'ın katılımıyla panel düzenlenecek.

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