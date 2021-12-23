24 Aralık İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? Yarın İstanbul ve Ankara'da kar tatili var mı? Valilik açıklamaları son dakika!

24 Aralık yarın İstanbul ve Ankara kar tatili olup olmadığı çalışanlar ve yüz yüze eğitim alan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İstanbul ve Ankara Valiliği kar tatili açıklaması arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 24 Aralık İstanbul Ankara yarın okullar tatil mi? İşte son dakika gelişmeler...
24 ARALIK İSTANBUL VE ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul ve Ankara'da okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. İşte bugün kar tatili olan iller listesi;
Yurt genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime bir gün ara verildi.
KASTAMONU
Kastamonu'da gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 ilçede yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi.
Kastamonu'da gün boyunca etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu'nun Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinde yüz yüze eğitime 23 Aralık Perşembe günü de ara verildi.
Ayrıca eğitim ve öğretime ara verilen 9 ilçede engelli ve hamile personelin 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.