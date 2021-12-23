24 Aralık İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? Yarın İstanbul ve Ankara'da kar tatili var mı? Valilik açıklamaları son dakika!





DÜZCE



Düzce'nin Yığılca ilçesinde akşam saatlerinden etkisini artıran kar yapışı nedeniyle ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildi.



Yoğun kar yağışının etkili olduğu Düzce'nin Yığılca ilçesinde akşam saatlerinde şiddetini artırınca eğitime bir gün süre ili ara verildi. Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle verilen kar tatili 1 gün daha uzatılmış oldu. Düzce Valiliği sosyal medya hesaplarından duyurulan kar tatili ile ilgili olarak, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 23.12.2021 Perşembe günü YIĞILCA ilçemizde eğitime (1) bir gün süre ile ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Yığılca ilçesinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel ise idari izinli sayılacak.