24 Aralık Cuma bugün okullar tatil mi? Hangi il ve ilçelerde kar tatili var? Van, Bitlis, Ardahan, Niğde, Trabzon, Rize, Ordu, Sinop...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Aralık Cuma Türkiye genelinde beklenen hava sıcaklık değerlerini ve kar yağışı görülecek illeri tek tek duyurdu. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, bugün hangi illerde kar tatili var? 24 Aralık Cuma kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Bugün MEB ve Valilik kar tatili açıklaması var mı? İşte detaylar!
BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL? (24 ARALIK CUMA)
Rize, Trabzon, Zonguldak ve Bartın'daki tüm okullarda bugün yüz yüze eğitim yapılmayacak. Ordu'nun Mesudiye, Kastamonu'nun Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin, Sinop'un ise kent merkezi ile Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde okullar kapalı olacak. Dikmen ve Gerze'de taşımalı eğitim gören öğrenciler okula gitmeyecek.
Giresun'da okulların tatil edildiği ilçeler; Çanakçı, Keşap, Espiye, Yağlıdere, Tirebolu, Görele ve Eynesil.
Artvin'de ise kent merkeziyle Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Kentte 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle merkez, Kilimli, Çaycuma, Devrek, Gökçebey ve Alaplı ilçelerinde yarın sadece taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Ereğli ilçesinde ise ilk ve orta dereceli tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacağı açıklandı.