Ali Rıza Yücel kimdir? Aksaray'da öğrencisine yumruk atan matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel tutuklandı mı, görevden alındı mı?

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI



Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "22 Aralık 2021 günü medyaya yansıyan ilimiz Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Ali Rıza Yücel' in öğrencimizi darp ettiği olay ile ilgili Valiliğimizce öğretmen derslerden el çektirilmiş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı açıklamada, "Ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan 'Bir öğretmenin öğrencisine şiddet uyguladığı görüntüleri içeren' habere ilişkin 14/12/2021 tarihinde Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldığı, şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, bir gün gözaltı tedbirleri uygulanan şüpheli hakkında sevk üzerine Ortaköy Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararı uygulanmıştır.