Sosyal medyada infial yaratan görüntüler sonrası Ali Rıza Yücel hakkında aramalar hız kazandı. Aksaray'da öğrencisine tokat ve yumruk atarak şiddet uygulayan matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel hakkında sosyal medyada tutuklansın paylaşımları yapılmaya başlandı. Peki, Ali Rıza Yücel kimdir? Aksaray'da öğrencisine yumruk atan matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel tutuklandı mı, görevden alındı mı? İşte merak edilenler!
Aksaray'da, bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel, koridora çıkardığı öğrencisi T.K.'ya yumruk atıp boğazını sıktı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki öğretmen Gülcan Ü., müdahale edip öğrenci T.K'yı Ali Rıza Yücel'in elinden kurtardı. O dehşet anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Öğretmen Ali Rıza Yücel hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Olay, 14 Aralık tarihinde Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi.
Okulun matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel, iddiaya göre başka bir öğrencinin kendisi hakkında küfür ettiği gerekçesi ile sınıftan çıkardığı 5. sınıf öğrencisi T. K.'yı okul koridorunda tokat ve yumrukla öldüresiye dövdü.