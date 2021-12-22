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    • 23.12.2021 06:51
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    Ali Rıza Yücel kimdir? Aksaray'da öğrencisine yumruk atan matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel tutuklandı mı, görevden alındı mı?

    Tüm Türkiye Aksaray'daki öğretmenin bir öğrenciye şiddet uyguladığı görüntülerini konuşuyor. Aksaray'da bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel, koridora çıkardığı öğrencisi T.K'yı yumruk atıp boğazını sıktı. Bağrışmaları duyan başka sınıftaki öğretmen müdahale edip öğrenci T.K.'yı Ali Rıza Yücel'den kurtardı. Korkunç anlar kameralara anbean yansıdı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorunda, "Ali Rıza Yücel kimdir? Aksaray'da öğrencisine yumruk atan matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel tutuklandı mı? Şehit Salih Aksu Ortaokulu öğretmeni Ali Rıza Yücel görevden alındı mı? İşte olayla ilgili son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    DHA
    Aksaray’da öğrencisine yumruk atan matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel tutuklandı mı?

    Sosyal medyada infial yaratan görüntüler sonrası Ali Rıza Yücel hakkında aramalar hız kazandı. Aksaray'da öğrencisine tokat ve yumruk atarak şiddet uygulayan matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel hakkında sosyal medyada tutuklansın paylaşımları yapılmaya başlandı. Peki, Ali Rıza Yücel kimdir? Aksaray'da öğrencisine yumruk atan matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel tutuklandı mı, görevden alındı mı? İşte merak edilenler!

    Aksaray'da, bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel, koridora çıkardığı öğrencisi T.K.'ya yumruk atıp boğazını sıktı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki öğretmen Gülcan Ü., müdahale edip öğrenci T.K'yı Ali Rıza Yücel'in elinden kurtardı. O dehşet anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Öğretmen Ali Rıza Yücel hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

    Olay, 14 Aralık tarihinde Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi.

    Okulun matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel, iddiaya göre başka bir öğrencinin kendisi hakkında küfür ettiği gerekçesi ile sınıftan çıkardığı 5. sınıf öğrencisi T. K.'yı okul koridorunda tokat ve yumrukla öldüresiye dövdü.

        DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

        O anlar okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. T. K., sesler üzerine dışarıya çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ü. tarafından kurtarıldı.


        Olayın ardından öğretmen Yücel hakkında Ortaköy Kaymakamlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Yücel, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

        Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "22 Aralık 2021 günü medyaya yansıyan ilimiz Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Ali Rıza Yücel' in öğrencimizi darp ettiği olay ile ilgili Valiliğimizce öğretmen derslerden el çektirilmiş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

        Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı açıklamada, "Ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan 'Bir öğretmenin öğrencisine şiddet uyguladığı görüntüleri içeren' habere ilişkin 14/12/2021 tarihinde Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldığı, şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, bir gün gözaltı tedbirleri uygulanan şüpheli hakkında sevk üzerine Ortaköy Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararı uygulanmıştır.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise 14 Aralık'taki olayla ilgili bilgi alınır alınmaz öğretmenin okulla ilişiğinin kesildiği belirtildi.

        Konu ile ilgili idari soruşturma yapmak üzere İl Milli Eğitim Müfettişlerinin görevlendirildiği vurgulanan açıklamada, konunun adli makamlarca da soruşturulduğu bilgisine yer verildi.

        Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada da bugün ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan "Bir öğretmenin öğrencisine şiddet uyguladığı görüntüleri içeren" habere ilişkin 14 Aralık'ta Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

        Soruşturma kapsamında şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Şüpheliye bir gün gözaltı tedbirleri uygulandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ortaköy Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Soruşturma süreci Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir."
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        Haberler Güncel Ali Rıza Yücel kimdir? Aksaray'da öğrencisine yumruk atan matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel tutuklandı mı, görevden alındı mı?
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