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    • 21.12.2021 21:43
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    • 21.12.2021 21:43
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    Zonguldak Ereğli okullar tatil mi? 22 Aralık yarın Karadeniz Kdz Ereğli okullar tatil mi? Hangi ilçelerde kar tatili olacak?

    Türkiye'nin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Yaşadığı illerde okulların kar yağışı nedeniyle tatil edilip edilmeyeceğini merak eden öğrenciler arama motorları üzerinden yaptıkları araştırmaları arttırdı. Bu kapsamda bir valilik açıklaması yapılıp yapılmadığı da merak ediliyor. Peki, Zonguldak Ereğli okullar tatil mi? 22 Aralık yarın Karadeniz Kdz Ereğli okullar tatil mi? Hangi ilçelerde kar tatili olacak? İşte detaylar...

    Zonguldak okullar tatil mi?

    Ülkemizin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaşadığı illerde ertesi gün kar tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu nedenle açıklamalar merak ediliyor. Peki, Zonguldak Ereğli okullar tatil mi? 22 Aralık yarın Karadeniz Kdz Ereğli okullar tatil mi? Hangi ilçelerde kar tatili olacak? İşte son gelişmeler...

    ZONGULDAK OKULLAR TATİL Mİ?

    Zonguldak okullar tatil mi sorusu henüz yanıt bulmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    BARTIN'IN ULUS İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

    Bartın'da etkili olan kar yağışının devam etmesiyle birlikte Ulus ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu. Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerimizin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 22.12.2021 tarihinde (Çarşamba günü) ilçemiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

    Yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan hamile veya engelli personellerin de tatil süresince izinli sayılacakları kaydedildi.

    EFLANİ İLÇESİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

    Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası 22 Aralık Çarşamba günü tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

    Eflani İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesinden dolayı 22 Aralık Çarşamba günü ilçede bulunan İlk, Orta ve Lise düzeyindeki tüm okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir" denildi.

        HAMUR'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

        Ağrı'nın Hamur ilçesinde ki tüm köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için 22.12.2021 Çarşamba günü eğitime bir 1 gün ara verilmiştir."

        KARABÜK'ÜN EFLANİ İLÇESİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

        Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesi nedeniyle 22 Aralık 2021 Çarşamba günü ilçemizde bulunan ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle kamuda görev yapmakta olan hamile, diyaliz hastası ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaktır."

        BİTLİS'İN TATVAN İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

        İlçe merkezi ve köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 22 Aralık Çarşamba tatil edildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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        Haberler Güncel Zonguldak Ereğli okullar tatil mi? 22 Aralık yarın Karadeniz Kdz Ereğli okullar tatil mi? Hangi ilçelerde kar tatili olacak?
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