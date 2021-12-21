Ülkemizin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaşadığı illerde ertesi gün kar tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu nedenle açıklamalar merak ediliyor. Peki, Zonguldak Ereğli okullar tatil mi? 22 Aralık yarın Karadeniz Kdz Ereğli okullar tatil mi? Hangi ilçelerde kar tatili olacak? İşte son gelişmeler...
ZONGULDAK OKULLAR TATİL Mİ?
Zonguldak okullar tatil mi sorusu henüz yanıt bulmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
BARTIN'IN ULUS İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Bartın'da etkili olan kar yağışının devam etmesiyle birlikte Ulus ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu. Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerimizin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 22.12.2021 tarihinde (Çarşamba günü) ilçemiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.
Yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan hamile veya engelli personellerin de tatil süresince izinli sayılacakları kaydedildi.
EFLANİ İLÇESİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ
Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası 22 Aralık Çarşamba günü tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Eflani İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesinden dolayı 22 Aralık Çarşamba günü ilçede bulunan İlk, Orta ve Lise düzeyindeki tüm okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir" denildi.