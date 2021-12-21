Zemheri nedir, ne zaman başlar? Zemheri zamanı neler olur? 2021 Zemheri girdi mi, kaç gün sürecek?

Kış mevsiminin ilk yarısı olarak ifade edilen zemheri ayının 2021 senesinde ne süre başlayacağı, vatandaşlar tarafınca merak ediliyor. Isı dalgalanmasının fazla olması ile dikkatleri çeken zemheri ayının en belirgin özelliği ise bir kısmının sonbahara bir kısmının ise kışa benzemesidir. Peki, Zemheri ne zaman başlar? Zemheri zamanı neler olur? 2021 Zemheri girdi mi, kaç gün sürecek?
Anadolu'daki Halk takviminde yer alan Zemheri ayı, 40 gün süren kış mevsiminin en yoğun yaşandığı zamanları ifade etmek için kullanılan mevsimsel harekettir. Eskiden insanlar kış mevsiminin en şiddetli zamanlarını 'Zemheri' olarak adlandırılıyordu.
ZEMHERİ NEDİR?
Zehmeri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kışın en şiddetli zamanı olan zemheri halk arasında karakış olarak adlandırılıyor.