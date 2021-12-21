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    • 22.12.2021 06:36
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    Zemheri nedir, ne zaman başlar? Zemheri zamanı neler olur? 2021 Zemheri girdi mi, kaç gün sürecek?

    Aralık ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde Zemheri zamanı hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. İstanbul'da kar yağışının başlamasıyla birlikte kışın en şiddetli zamanı yani karakış olarak bilinen zemheri zamanı geldi çattı. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor. Peki, Zemheri nedir, ne zaman başlar? Zemheri zamanı neler olur? 2021 Zemheri girdi mi, kaç gün sürecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Zemheri nedir, ne zaman başlar? 2021 Zemheri girdi mi, kaç gün sürecek?

    Kış mevsiminin ilk yarısı olarak ifade edilen zemheri ayının 2021 senesinde ne süre başlayacağı, vatandaşlar tarafınca merak ediliyor. Isı dalgalanmasının fazla olması ile dikkatleri çeken zemheri ayının en belirgin özelliği ise bir kısmının sonbahara bir kısmının ise kışa benzemesidir. Peki, Zemheri ne zaman başlar? Zemheri zamanı neler olur? 2021 Zemheri girdi mi, kaç gün sürecek?

    Anadolu'daki Halk takviminde yer alan Zemheri ayı, 40 gün süren kış mevsiminin en yoğun yaşandığı zamanları ifade etmek için kullanılan mevsimsel harekettir. Eskiden insanlar kış mevsiminin en şiddetli zamanlarını 'Zemheri' olarak adlandırılıyordu.

    ZEMHERİ NEDİR?

    Zehmeri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kışın en şiddetli zamanı olan zemheri halk arasında karakış olarak adlandırılıyor.

        ZEMHERİ NE ZAMAN?

        Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, Zemheri Ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.

        2021 ZEMHERİ NE ZAMAN?

        Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.
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        Haberler Güncel Zemheri nedir, ne zaman başlar? Zemheri zamanı neler olur? 2021 Zemheri girdi mi, kaç gün sürecek?
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