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    • 21.12.2021 19:30
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    22 Aralık okullar tatil mi? Çarşamba Konya, Zonguldak, Bartın, Bolu'da yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması...

    Ülkemizin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaşadığı illerde ertesi gün kar tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda özellikle gelen son dakika açıklamaları heyecanla takip ediliyor. Valilik açıklaması olup olmadığı da arama motorları üzerinden araştırılıyor. Peki, 22 Aralık okullar tatil mi? Çarşamba Konya, Zonguldak, Bartın, Bolu'da yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması var mı? İşte son gelişmeler...

    22 Aralık Çarşamba yarın okullar tatil mi?

    Aralık ayının sonlarında Türkiye'nin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yaşadığı illerde okulların kar yağışı nedeniyle tatil edilip edilmeyeceğini merak eden öğrenciler arama motorları üzerinden yaptıkları araştırmaları arttırdı. Bu kapsamda bir valilik açıklaması yapılıp yapılmadığı da merak ediliyor. Peki, 22 Aralık okullar tatil mi? Çarşamba Konya, Zonguldak, Bartın, Bolu'da yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması geldi mi? İşte merak edilen detaylar...

    22 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

    BARTIN'IN ULUS İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

    Bartın'da etkili olan kar yağışının devam etmesiyle birlikte Ulus ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu. Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerimizin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 22.12.2021 tarihinde (Çarşamba günü) ilçemiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

    Yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan hamile veya engelli personellerin de tatil süresince izinli sayılacakları kaydedildi.

    HAMUR'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

    Ağrı'nın Hamur ilçesinde ki tüm köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için 22.12.2021 Çarşamba günü eğitime bir 1 gün ara verilmiştir."

    METEOROLOJİDEN BU İLLER İÇİN UYARI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Amasya ve Çorum dışında Karadeniz bölge geneli, Doğu Anadolu'nun doğusu ile bu akşam saatlerinde Denizli, Isparta, Konya, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın kuzeydoğusunda karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını, Heyelan, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışının yer yer yoğun olması beklendiğinden yüksek kesimlerin dik yamaçlarında çığ tehlikesi oluşma ihtimaline karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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