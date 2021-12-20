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    • 21.12.2021 08:42
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    Trendyol Çekiliş sonuçların kazananlar isimleri tam liste! Trendyol Çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Trendyol çekilişi 20 Aralık 2021 Pazartesi saat 11:00'de noter huzurunda yapıldı. Gözler bu kez kazananların isimlere çevrildi. Bu kapsamda yoğun olarak Trendyol Çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Trendyol çekiliş sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? sorularının yanıtları araştılıyor. Haberimizde Trendyol Çekiliş sonuçların kazananlar isimleri tam listesine ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Trendyol Çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Trendyol Çekilişi 20 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Trendyol çekilişi ile birlikte 1 kişi Mercedes C200 d FL AMG 2021 Model Otomobil,10 kişi IPhone 13 256GB model cep telefonu,100 kişi 1.000 TL değerinde Trendyol Cüzdan bakiyesi, 1.000 kişi de 100 TL değerinde Trendyol Cüzdan bakiyesi kazanacak. Peki Trendyol Çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Trendyol Çekiliş sonuçların kazananlar isimleri tam liste!

    TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Trendyol Çekiliş Sonucu haftaya açıklanacak. 27 Aralık 2021 Pazartesi günü ilan edilecek duyuru ile kazanaların isimleri de belli olacak. Kazanan talihlileri Takvim Gazetesi'nde öğrenebilirsiniz. Çekilişten sonra asil ve yedek talihlilerin adreslerine taahhütlü posta kanalıyla tebligat yapılacak.

    SIK SORULANLAR

    Sadece Trendyol Cüzdanım alışverişlerinden yaptığım alışverişlerde mi geçerli?
    Sadece Trendyol Cüzdanım ile yapılan alışverişlerde geçerlidir.

    Çekiliş kampanyası hangi ürünlerde geçerli olacak?
    Kampanya cüzdan ile yapılan her 300TL alışverişte, her üründe geçerlidir.

    Kampanyaya katılmam için Trendyol Cüzdan ile ne kadarlık bir harcama yapmam gerekir?
    Çekiliş hakkı kazanmak için en az 300 TL harcamanız gerekmektedir. Her 300 TL'ye 1 çekiliş hakkı kazanabilirsiniz. (Örnek: 750 TL'lik bir harcama yaparsanız 2 çekiliş hakkı kazanırsınız).

    Aldığım ürünü iade ettiğim durumda kampanyaya katılabiliyor muyum?
    Aldığın ürünün iadesi ve iptali durumunda çekiliş hakkın bulunmayacaktır.

    Çekilişe hak kazandığımda bilgilendirme yapılacak mı?
    Evet, alışverişinizin ardından 1 gün içinde size SMS ile bilgi vereceğiz.

        Kaç çekiliş hakkı kazandığım bana bildirilecek mi?
        Her alışveriş sonunda ilgili alışveriş için kazandığınız çekiliş hakkı adedi Trendyol tarafından sms ile gönderilecektir.

        Benim hesabımdan farklı kişiler alışveriş yaptığında çekilişe katılabilir mi?
        Evet katılabilir, fatura ismi alışveriş yapan kişinin üzerine alındığında çekiliş hakkı kazanır.

        Çekiliş hakkı limiti var mıdır?
        Çekilişte herhangi bir çekiliş hakkı sınırlaması yoktur.

        Çekiliş hangi gün yapılacak?
        Çekiliş, 20.12.2021 tarihinde saat 11:00'de yapılacaktır.

        Çekiliş nasıl yapılacak? Hukuklu bir şekilde yapıldığından nasıl emin olacağız?
        U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

        Ödülün kazananları nereden açıklanacak?
        Kazanan talihliler 27.12.2021 tarihli Takvim Gazetesi'nde duyurulacaktır. Çekilişten sonra asil ve yedek talihlilerin adreslerine taahhütlü posta kanalıyla tebligat yapılacaktır.

        Kampanyadan kazanılan telefonlar nasıl gönderilecek?
        Kampanyadan kazanılan telefonların gönderimi kargo ile sağlanacaktır.

        Kampanyadan kazanılan hediye çekleri nasıl gönderilecek?
        Kampanyadan kazanılan hediye çekleri talihlinin Trendyol Cüzdan hesabına aktarılacaktır.

        Kampanyadan kazanılan aracın teslimi ne zaman yapılacak?
        Kazanan müşterinin U2 ofisine asil veya yedek başvuru tarihlerinde başvurması ve evrakların eksiksiz olması durumunda 31 Ocak 2022 tarihinde teslim edilecektir.

        Kampanyadan kazanılan aracı nereden ve nasıl teslim alacağım?
        U2 ofisi danışmanı ve Trendyol sorumlusu eşliğinde aracın teslimini gerçekleştireceğiz.

        Kampanyadan kazanılan aracın vergileri kim tarafından karşılanıyor?
        ÖTV ve KDV Trendyol tarafından karşılanacaktır, bunun dışında oluşacabilecek ek maliyetler kazanan kişi tarafından karşılanacaktır.

        Trendyol çalışanları kampanyaya katılabilir mi?
        Trendyol çalışanları çekilişe hak kazanamaz.
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        Haberler Güncel Trendyol Çekiliş sonuçların kazananlar isimleri tam liste! Trendyol Çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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