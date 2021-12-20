Trendyol Çekiliş sonuçların kazananlar isimleri tam liste! Trendyol Çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Trendyol Çekilişi 20 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Trendyol çekilişi ile birlikte 1 kişi Mercedes C200 d FL AMG 2021 Model Otomobil,10 kişi IPhone 13 256GB model cep telefonu,100 kişi 1.000 TL değerinde Trendyol Cüzdan bakiyesi, 1.000 kişi de 100 TL değerinde Trendyol Cüzdan bakiyesi kazanacak. Peki Trendyol Çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Trendyol Çekiliş sonuçların kazananlar isimleri tam liste!
TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Trendyol Çekiliş Sonucu haftaya açıklanacak. 27 Aralık 2021 Pazartesi günü ilan edilecek duyuru ile kazanaların isimleri de belli olacak. Kazanan talihlileri Takvim Gazetesi'nde öğrenebilirsiniz. Çekilişten sonra asil ve yedek talihlilerin adreslerine taahhütlü posta kanalıyla tebligat yapılacak.
SIK SORULANLAR
Sadece Trendyol Cüzdanım alışverişlerinden yaptığım alışverişlerde mi geçerli?
Sadece Trendyol Cüzdanım ile yapılan alışverişlerde geçerlidir.
Çekiliş kampanyası hangi ürünlerde geçerli olacak?
Kampanya cüzdan ile yapılan her 300TL alışverişte, her üründe geçerlidir.
Kampanyaya katılmam için Trendyol Cüzdan ile ne kadarlık bir harcama yapmam gerekir?
Çekiliş hakkı kazanmak için en az 300 TL harcamanız gerekmektedir. Her 300 TL'ye 1 çekiliş hakkı kazanabilirsiniz. (Örnek: 750 TL'lik bir harcama yaparsanız 2 çekiliş hakkı kazanırsınız).
Aldığım ürünü iade ettiğim durumda kampanyaya katılabiliyor muyum?
Aldığın ürünün iadesi ve iptali durumunda çekiliş hakkın bulunmayacaktır.
Çekilişe hak kazandığımda bilgilendirme yapılacak mı?
Evet, alışverişinizin ardından 1 gün içinde size SMS ile bilgi vereceğiz.