Son dakika! Başkan Erdoğan'ın kaybettiği savaş yok! Dolardaki düşüş yarın da devam edecek

Dolardaki ani çakılma sonrası Boğaz'daki gayrimüslim sermaye, azgın azınlık ve yüksek kurdan dolar alan küçük mevduat sahipleri şoka girdi. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları sonrasında dolarda yaşanan sert düşüşe yönelik canlı yayında açıklamalarda bulundu.

DÖVİZE YÖNELİMİN NEDENİ NEYDİ?

Erdoğan'ın bugün açıkladığı kararlar, dövize yönelimi durduracaktır. Vatandaşlar elindeki paranın erimesinden şikayetçiydi. Bu nedenle dövize yönelim oluyordu.

KREDİ ÇEKİP DÖVİZ ALINIYORDU

Enflasyonla faiz arasındaki fark açılmıştı. Bankadan kredi çekip döviz alan vatandaşlar vardı. Böyle bir hava oluşturulmuştu.

BU DÜŞÜŞ YARIN DA SÜRECEK

Vatandaşlar güvenle ilgili bir şey vardı ve Cumhurbaşkanının açıklaması geldi. Bu düşüş yarın da devam edecek. İşlemler şu an dünya genelinde devam ediyor.

YARINDAN İTİBAREN SATIŞA BAŞLAYACAKLAR

Herkes elindeki parayı dövize yatırıyordu. Bu paketle vatandaşın bu algısını kıracaktır. Yarından itibaren vatandaşlar döviz satışına başlayacaktır.

DEVLET ALGIYI KIRDI

Devlet dövizin daha fazla çıkartmayacağını gösterdi. Bu algıyı kırdı. 10 liradan 17 liradan alanlar kazanacağını düşünüyordu.