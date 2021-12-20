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    • 20.12.2021 16:17
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    PKK elebaşı Karasu'dan Millet İttifakına talimat: CHP, HDP İyi Parti birleşin

    Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Millet İttifakına skandal bir talimatta bulundu. CHP - İYİ Parti'ye çağrıda bulunan teröristbaşı Karasu, "Bunlar yeni bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Türk İslam sentezi diyorlar. Halk ayağa kalkmalı sokaklara çıkmalı. CHP İYİ Parti HDP bunların harekete geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. PKK elebaşının bu açıklaması bir kez daha CHP ve Kandil ilişkisini bir kez daha ortaya koydu.

    PKK elebaşı Karasu’dan Millet İttifakına talimat: CHP, HDP İyi Parti birleşin

    Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, halkın sokağa dökülmesi gerektiğini belirterek muhalefete çağrıda bulundu. İktidarı düşürmek için halkın ayaklanması gerektiğini belirten Karasu, "Toplumun çoğunluğu bu iktidara, bu ittifaka karşı. Bunlar yeni bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Bir ara diyorlardı ya işte Türk İslam sentezi MHP, yine böyle bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Bu iktidar böyle bir iktidar. Yani bu amacını mutlaka gerçekleştirmek istiyor. Bu açıdan muhalefetin hep 'seçim seçim' demesi biraz kendini kandırmadır.

    PKK elebaşı Karasu'dan Millet İttifakına talimat: CHP, HDP İyi Parti birleşin

    'HAREKETE GEÇİN' TALİMATI

    Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yayınladığı video ile CHP - İYİ Parti ve HDP'ye çağrıda bulundu.

    AK Parti ve MHP'yi hedef gösteren Karasu 'İstediklerini yapamazlar. Bunlar yeni bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Türk İslam sentezi diyolar. Halk ayağa kalkmalı sokaklara çıkmalı. CHP İYİ Parti HDP bunların harekete geçmesi gerekiyor'. SİHA operasyonlarında ağır kayıplar veren örgütün elebaşı Karasu Rusya ve ABD'ye 'Bölgeyi uçuşa kapatın' çağrısı yaptı.

        TEZKEREYE 'HAYIR' PKK'YI SEVİNDİRDİ

        Son dakika haberleri... CHP, Suriye ve Irak tezkeresine PKK'nın siyasi kolu HDP ile birlikte 'Hayır' oyu için el kaldırdı. CHP'nin 'Hayır' kararına HDP'nin ardından PKK'dan övgüler geldi. PKK elebaşlarından CHP'nin "evet" demesi halinde iktidar olma iddiasını sürdüremeyeceğini anladığını söyleyerek "Böyle düşünüyorlarsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır" dedi.
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