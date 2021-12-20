Nas ne demek? Dinimize göre Nas nedir? Ekonomide nas kelimesi var mı? Nas suresi Türkçe okunuşu!

NAS SURESİ

Kur'an-ı Kerim'in 114'üncü ve son suresi olan Nas Suresi'nin meali ise şöyle: Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla de ki: "Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine, insanların mâbuduna sığınırım!"