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    • 20.12.2021 10:23
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    Mecidiyeköy - Mahmutbey metro durakları! Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı nerelerden geçiyor? M7 metro hattı güzergahı!

    Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosu hakkında araştırmalar hız kazandı. Bugünden itibaren Mecidiyeköy- Mahmutbey metrosu seferlerine başladı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar metro hattı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Mecidiyeköy - Mahmutbey metro durakları neler? Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı nerelerden geçiyor? İşte M7 metro hattı güzergahı!

    takvim.com.tr
    Mecidiyeköy - Mahmutbey metro durakları! Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı nerelerden geçiyor? M7 metro hattı güzergahı!

    Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosu açılıyor. Yaklaşık 8 aylık aradan sonra kesintisiz seferlere başlayacak Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosunda Mecidiyeköy ve Çağlayan istasyonları yeniden hizmete açılıyor. Peki, Mecidiyeköy Mahmutbey metosu ne zaman açılacak? İşte detaylar...

    Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızın Mecidiyeköy istasyonu 20 Aralık Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla işletmeye açılacaktır. Seferlerimiz Mecidiyeköy-Mahmutbey istasyonları arasında normal sefer tarifesine uygun yapılacaktır" denildi.

    M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu bugün 06.00 itibarıyla işletmeye açıldı. Seferler Mecidiyeköy-Mahmutbey istasyonları arasında normal sefer tarifesine uygun yapılıyor.

    18 kilometrelik Mecidiyeköy – Mahmutbey Metrosu 28 Ekim 2020'da işletmeye açıldı.

    Ancak Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasında kabarma meydana geldiği saptandı.

    Bunun üzerine Mecidiyeköy ve Çağlayan arası, 7 Nisan'da işletmeye kapatıldı. Yüklenici firma sorunları gidermek için yeniden inşaata başladı.
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        Haberler Güncel Mecidiyeköy - Mahmutbey metro durakları! Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı nerelerden geçiyor? M7 metro hattı güzergahı!
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