Mecidiyeköy - Mahmutbey metro durakları! Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı nerelerden geçiyor? M7 metro hattı güzergahı!

Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosu açılıyor. Yaklaşık 8 aylık aradan sonra kesintisiz seferlere başlayacak Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosunda Mecidiyeköy ve Çağlayan istasyonları yeniden hizmete açılıyor. Peki, Mecidiyeköy Mahmutbey metosu ne zaman açılacak? İşte detaylar...
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızın Mecidiyeköy istasyonu 20 Aralık Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla işletmeye açılacaktır. Seferlerimiz Mecidiyeköy-Mahmutbey istasyonları arasında normal sefer tarifesine uygun yapılacaktır" denildi.
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu bugün 06.00 itibarıyla işletmeye açıldı. Seferler Mecidiyeköy-Mahmutbey istasyonları arasında normal sefer tarifesine uygun yapılıyor.
18 kilometrelik Mecidiyeköy – Mahmutbey Metrosu 28 Ekim 2020'da işletmeye açıldı.
Ancak Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasında kabarma meydana geldiği saptandı.
Bunun üzerine Mecidiyeköy ve Çağlayan arası, 7 Nisan'da işletmeye kapatıldı. Yüklenici firma sorunları gidermek için yeniden inşaata başladı.