Bugün hangi illerde kar tatili ilan edildi? 20 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller ve ilçeler tam liste! Hangi illerde okullar kapandı 2021?

Aralık ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde soğuk hava dalgası ülke genelinde etkisini gösteriyor. Bu kapsamda vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, 20 Aralık Pazartesi MEB ve Valilik kar tatili açıklaması var mı? Bugün hangi illerde kar tatili ilan edildi? İşte tam liste...
Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava eğitimi olumsuz etkiledi. Belli kesimlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi.
Konya'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
KONYA'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ GEÇTİ
Yoğun bir şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Yağışların devam etmesi üzerine okullar tatil edildi.
Konya'da merkez Selçuklu, Karatay, Meram ilçeleri ile Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli,Yağışların devam etmesi üzerine merkez Selçuklu, Karatay, Meram ilçeleri ile Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli,
Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Ilgın, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde eğitime 20 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.
Ayrıca engelli veya hamile kamu çalışanlarının da 1 gün idari izinli sayılacağı öğrenildi.