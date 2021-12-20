Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişleyecek mi? Başkan Erdoğan bakanlar Nureddin Nebati ve Vedat Bilgin'le görüşecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişletilebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulacak." açıklamasını yaptı.

KABİNE TOPLANIYOR

Bugün, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir görüşme yapacağı öğrenildi.



Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor.

DÜZENLEME ŞU AN MECLİS'TE

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri bugün başlamıştı.