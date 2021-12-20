AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB - Açık lise AÖL 1. dönem sınav sonuç sorgulama ekranı! Mezuniyet şartları nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) online olarak 4-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği AÖL sınav sonuçları için nefesler tutuldu. Peki sonuçlar ne zaman erişime açılacak?
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada, 'Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem online sınav sonuçları 20 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'da açıklanacaktır.' denildi.
SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır.