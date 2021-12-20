3. doz aşı ne zaman yapılmalı? Hatırlatma dozu 3. doz aşı kimlere yapılacak, zorunlu mu? Biontech, Sinovac aşı randevusu…

HATIRLATMA DOZU NEDİR?



Uygulanan aşılarda belirli zaman aralıklarıyla azalan antikor oranını yeniden artırmak, eski seviyesine ulaştırmak için hatırlatma dozu, pekiştirme dozu ya da Rapel dozu uygulanır.

Tıbbi terimlerle, bir hatırlatma dozu, bir aşının daha önceki bir dozdan sonra fazladan uygulanmasıdır. İlk bağışıklamadan sonra, bir hatırlatma enjeksiyonu veya bir hatırlatma dozu, bağışıklık kazandırıcı antijene yeniden maruz kalmadır.

3. DOZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

3. doz aşıyı olmak isteyen vatandaşlar nasıl randevu alacaklarını araştırıyor. Randevular "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden alınabiliyor.