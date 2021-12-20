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    • 20.12.2021 12:01
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    3. doz aşı ne zaman yapılmalı? Hatırlatma dozu 3. doz aşı kimlere yapılacak, zorunlu mu? Biontech, Sinovac aşı randevusu…

    Gündemde tüm illerden vatandaşlar 3. doz aşı ne zaman yapılmalı? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırmaya başladı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de rastlanılan koronavirüsün omicron varyantı vatandaşları korkuturken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3. doz hatırlatma aşısının önemie dikkat çekti ve konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu gelişme üzerine Hatırlatma dozu 3. doz aşı kimlere yapılacak, zorunlu mu? Biontech, Sinovac aşı randevusu nasıl alınır? Sorgulamaları da sıklıkla yapılır oldu? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    3. doz aşı ne zaman yapılmalı?

    3. doz aşı ne zaman yapılmalı? Hatırlatma dozu 3. doz aşı kimlere yapılacak, zorunlu mu? Biontech, Sinovac aşı randevusu nasıl alınır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüsün omicron varyantından korunmak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3. doz hatırlatma aşısı açıklamasının ardından randevunun nasıl allındığını, kimlerin ne zaman yaptıracağını merak eder oldu. İşte detaylar...

    3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILMALI?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tüm vatandaşlarımız, 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı ile hatırlatma dozu olabilecek" dedi

    "Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir."

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirlenen Kovid-19 aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlar için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verildiğini belirtti.

    Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kurulun Omicron varyantı, aşı programı ve salgının seyri gündemiyle toplandığını belirtti.

        Bilim Kurulu'nun Omicron varyantının Türkiye'deki olası etkilerinin değerlendirildiğini aktaran Koca, yeni varyantın, virüsün daha kolay bulaşır hale gelmesine sebep olduğunu, kolay bulaşmasının yanında hasta etme gücünde belirlenmiş olumsuz bir durumun rapor edilmediğini ifade etti.

        Koca, bu açıdan Omicron varyantı için tedirgin edici bir durumun söz konusu olmadığına dikkati çekerek, "Omicron varyantının baskın olmasına karşı alınabilecek tedbirler arasında öne çıkan aşı ile koruma kalkanının güçlendirilmesidir. Aşıların varyantlara karşı etkisi ile ilgili yeni çıkan kanıtlar değerlendirilmeye alınmıştır. Ülkemizde görünen günlük vaka sayılarında ani artış olmaması aşılama programının başarısının bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

        HATIRLATMA DOZU NEDİR?

        Uygulanan aşılarda belirli zaman aralıklarıyla azalan antikor oranını yeniden artırmak, eski seviyesine ulaştırmak için hatırlatma dozu, pekiştirme dozu ya da Rapel dozu uygulanır.

        Tıbbi terimlerle, bir hatırlatma dozu, bir aşının daha önceki bir dozdan sonra fazladan uygulanmasıdır. İlk bağışıklamadan sonra, bir hatırlatma enjeksiyonu veya bir hatırlatma dozu, bağışıklık kazandırıcı antijene yeniden maruz kalmadır.

        3. DOZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        3. doz aşıyı olmak isteyen vatandaşlar nasıl randevu alacaklarını araştırıyor. Randevular "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden alınabiliyor.
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        Haberler Güncel 3. doz aşı ne zaman yapılmalı? Hatırlatma dozu 3. doz aşı kimlere yapılacak, zorunlu mu? Biontech, Sinovac aşı randevusu…
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