3. doz aşı ne zaman yapılmalı? Hatırlatma dozu 3. doz aşı kimlere yapılacak, zorunlu mu? Biontech, Sinovac aşı randevusu nasıl alınır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüsün omicron varyantından korunmak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3. doz hatırlatma aşısı açıklamasının ardından randevunun nasıl allındığını, kimlerin ne zaman yaptıracağını merak eder oldu. İşte detaylar...
3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILMALI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tüm vatandaşlarımız, 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı ile hatırlatma dozu olabilecek" dedi
"Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirlenen Kovid-19 aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlar için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verildiğini belirtti.
Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kurulun Omicron varyantı, aşı programı ve salgının seyri gündemiyle toplandığını belirtti.