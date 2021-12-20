21 Aralık Salı Bitlis, Yozgat, Van, Kars okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Son dakika Valilik açıklamaları!

Bitlis, Yozgat, Afyon, Kars'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Aşırı soğuk ve kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Öğrenciler ve velileri Valilik tarafından gelecek son dakika açıklamalara kilitlendi. Peki, 21 Aralık Salı Bitlis, Yozgat, Van, Kars okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? İşte son dakika Valilik açıklamaları!
21 ARALIK SALI BİTLİS, YOZGAT, VAN, KARS OKULLAR TATİL Mİ?
21 Aralık kar tatili hakkında herhangi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.
12 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Yurt genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime bir gün ara verildi.
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyyit Ali Büyük, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tamamı Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Konya merkeze bağlı 26 ilçede, 20 Aralık Pazartesi günü eğime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Yoğun kar yağışından dolayı merkez ilçeler Selçuklu, Karatay, Meram ile Seydişehir, Beyşehir, Derebucak, Hadim, Altınekin, Ahırlı, Yunak, Derbent, Çeltik, Akören, Sarayönü, Yalıhüyük, Bozkır, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Akşehir, Çumra, Cihanbeyli, Taşkent, Güneysınır, Tuzlukçu, Hüyük ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 20 Aralık 2021 Pazartesi eğitim öğretime uzaktan devam edilecek.
Engelli veya hamile kamu çalışanları da aynı gün izinli sayılacak.
TUNCELİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ
Bir kar tatili haberi de Tunceli'den geldi. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Pülümür ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu.
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İlçe merkezinde 30 santimetre bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kaykamakamlık, ilçedeki tüm okulların bir gün süreyle tatil ilan edildiğini açıkladı.
Tunceli'nin Ovacık ile Nazimiye ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitime bir gün ara verildi.