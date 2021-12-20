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    • 20.12.2021 14:33
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    • 20.12.2021 14:33
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    21 Aralık Salı Adana'da okullar tatil mi? Yarın Adana'da kar tatili var mı? Son dakika Adana Valiliği kar tatili açıklaması!

    Yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Aralık Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilen konular arasında yer aldı. Dünden itibaren peş peşe kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Aralık Salı günü kar yağışı görülecek illeri tek tek açıkladı. Öte yandan Adana Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi. Peki, 21 Aralık Salı Adana'da okullar tatil mi? Yarın Adana'da kar tatili var mı? Son dakika Adana Valiliği kar tatili açıklaması!

    takvim.com.tr
    21 Aralık Salı Adana’da okullar tatil mi?

    Adana'da kar tatili var mı? 21 Aralık Adana yarın okullar tatil mi? Adana'da kar tatili olup olmadığı ilde yaşayan öğrencilerin ve velilerin merak konusu oldu. Adana'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği sorgulanıyor. Vatandaşlar Adana'da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabını merak ediyor. İşte cevabı...

    ADANA'DA EĞİTİME 1 GÜN DAHA ARA!

    Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime verilen aranın 1 gün daha uzatıldığı bildirildi.

    Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

    Açıklamada, "Tufanbeyli ilçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

    KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevreleri ile İzmir'in iç, Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, ile buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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        Haberler Güncel 21 Aralık Salı Adana'da okullar tatil mi? Yarın Adana'da kar tatili var mı? Son dakika Adana Valiliği kar tatili açıklaması!
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