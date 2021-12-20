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    • 20.12.2021 12:26
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    2022 KYK zammı ne zaman açıklanacak? İlk KYK ödemesi ne zaman yatacak? 2022 KYK bursu ne kadar, kaç TL olacak?

    KYK burs ücretleri hakkında öğrenciler arama yapmaya başladı. Üniversitede eğitim gören öğrenciler için KYK burs ve kredi sonuçları 14 Aralık'ta açıklandı. Sonuçlar e-Devlet üzerinden ilan edilirken burs ve kredi alan adaylar belli oldu. Öte yandan yeni yıla kısa bir zaman kala ise 2022 KYK burs ücretleri merak konusu oldu. Peki, 2022 KYK zammı ne zaman açıklanacak? İlk KYK ödemesi ne zaman yatacak? 2022 KYK bursu ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 KYK zammı ne zaman açıklanacak?

    KYK burs sonuçlarının ardından yeni yılda gelecek zammın ne kadar olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz sene üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Peki, 2022 KYK zammı ne zaman açıklanacak? İlk KYK ödemesi ne zaman yatacak? 2022 KYK bursu ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

    2022 Yılında KYK Burs ve Kredi Ücretleri Ne Kadar Olacak?

    Gençlik ve Spor Bakanlığının açıkladığı verilere göre ön lisansta 34 bin 200, lisansta ise 144 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Toplam başvuru sayısı 838 bin seviyelerine yükselirken, burs alan öğrenciler haricinde diğer adaylara geri ödemeli kredi hakkı tanındı. 2021 yılında burs ücretleri yüzde 18 oranında zamlanarak 550 TL'den 650 TL'ye çıkartıldı. Bu yıl yeni rakamlar Ocak ayı itibariyle açıklanacak. Sizde aşağıda bulunan tablo yardımıyla zam oranlarına göre yeni burs ve kredi ücretlerine ulaşabilirsiniz.

    2021 yılında güncel burs ücreti 650 TL olarak belirlenmiştir.

    2022 KYK ZAMMI NE KADAR?

    2022 yılı için verilecek zam oranı henüz belli değil. Ancak belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

    Bu yıl KYK burs ve öğrenim kredisi ücretlerinde %20 ila 25 arasında iyileştirme yapılması bekleniyor. Ocak ayı itibariyle zam oranı ve öğrencilerin alacağı yeni burs ücretleri belli olacak. İşte zam yapılabilecek oranlara göre yeni ücretler;

        Zam Oranı Burs Ücreti

        % 20 zam 780 TL

        % 21 zam 786 TL

        %22 zam 793 TL

        %23 zam 800 TL

        %24 zam 806 TL

        %25 zam 812 TL

        ÖĞRENCİLERİN HESAPLARINA 1950 TL YATIRILACAK!

        Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada " Burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak." ifadelerine yer verildi. Öğrenciler 3 aylık geriye dönük ödemelerini Aralık ayı sonunda 1950 TL olarak alacak.

        T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE YATIRILACAK!

        T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar Her ayın 6'sında

        "2" olanlar 7'sinde

        "4" olanlar 8'inde

        "6" olanlar 9'unda

        "8" olanlar ise her ayın 10'unda burs ödemelerini alacak.
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        Haberler Güncel 2022 KYK zammı ne zaman açıklanacak? İlk KYK ödemesi ne zaman yatacak? 2022 KYK bursu ne kadar, kaç TL olacak?
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