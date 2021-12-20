2022 KYK zammı ne zaman açıklanacak? İlk KYK ödemesi ne zaman yatacak? 2022 KYK bursu ne kadar, kaç TL olacak?

2022 Yılında KYK Burs ve Kredi Ücretleri Ne Kadar Olacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığının açıkladığı verilere göre ön lisansta 34 bin 200, lisansta ise 144 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Toplam başvuru sayısı 838 bin seviyelerine yükselirken, burs alan öğrenciler haricinde diğer adaylara geri ödemeli kredi hakkı tanındı. 2021 yılında burs ücretleri yüzde 18 oranında zamlanarak 550 TL'den 650 TL'ye çıkartıldı. Bu yıl yeni rakamlar Ocak ayı itibariyle açıklanacak. Sizde aşağıda bulunan tablo yardımıyla zam oranlarına göre yeni burs ve kredi ücretlerine ulaşabilirsiniz.

2021 yılında güncel burs ücreti 650 TL olarak belirlenmiştir.