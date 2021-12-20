2021 en uzun gece ne zaman? 21 Aralık kış gündönümünde neler yaşanır? Günler ne zaman uzayacak? 2021-2022 Ekinoks tarihleri!

21 Aralık kış gündönümü merak edilip araştırılmaya başlandı. 21 Aralık'ta Güneş ışınları Oğlak Dönencesine dik gelir. Kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen kış gündönümünde Güney Yarımkürede de yazın başlangıcı sayılır. Ayrıca kış gündönümü ritüelleri de oldukça popülerdir. Peki, 21 Aralık en uzun gece nedir? Türkiye'de en uzun gece nerede yaşanır? Kış dönümü ne demek? İşte tüm merak edilenler!
EN UZUN GECE NE ZAMAN?
En uzun gece 21 Aralık'ta gerçekleşecek. 21 Aralık'ta güney yarım kürede yaz, kuzey yarım kürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya (kış gün dönümü) güney yarım kürede kısalmaya (Yaz gün dönümü) başlar. Bu nedenle 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşayacağız.
KIŞ GÜN DÖNÜMÜNDE NELER YAŞANIYOR?
Bu tarihten aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi Güneş ışınları Güney Yarımkürede Oğlak Dönencesine dik gelir ve aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçer.