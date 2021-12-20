2021 en uzun gece ne zaman? 21 Aralık kış gündönümünde neler yaşanır? Günler ne zaman uzayacak? 2021-2022 Ekinoks tarihleri!

21 Aralık kış gündönümü merak edilip araştırılmaya başlandı. 21 Aralık'ta Güneş ışınları Oğlak Dönencesine dik gelir. Kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen kış gündönümünde Güney Yarımkürede de yazın başlangıcı sayılır. Ayrıca kış gündönümü ritüelleri de oldukça popülerdir. Peki, 21 Aralık en uzun gece nedir? Türkiye'de en uzun gece nerede yaşanır? Kış dönümü ne demek? İşte tüm merak edilenler!