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    • 20.12.2021 09:45
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    2021 en uzun gece ne zaman? 21 Aralık kış gündönümünde neler yaşanır? Günler ne zaman uzayacak? 2021-2022 Ekinoks tarihleri!

    21 Aralık kış gündönümü hakkında araştırmalar hız kazandı. Kış gündönümü olarak da adlandırılan 21 Aralık'ta yılın en uzun gecesi yaşanıyor. Kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen kış gündönümünde Güney Yarımkürede de yazın başlangıcı sayılır. 21 Aralık'ta Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla vurur. Bu şekilde günler uzamaya başlar ve 21 Haziran'a kadar devam eder. Peki, günler ne zaman uzayacak? 2021 en uzun gece ne zaman? Kış gün dönümü ve ekinoks tarihi ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2021 en uzun gece ne zaman? 21 Aralık kış gündönümünde neler yaşanır? Günler ne zaman uzayacak? 2021-2022 Ekinoks tarihleri!

    21 Aralık kış gündönümü merak edilip araştırılmaya başlandı. 21 Aralık'ta Güneş ışınları Oğlak Dönencesine dik gelir. Kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen kış gündönümünde Güney Yarımkürede de yazın başlangıcı sayılır. Ayrıca kış gündönümü ritüelleri de oldukça popülerdir. Peki, 21 Aralık en uzun gece nedir? Türkiye'de en uzun gece nerede yaşanır? Kış dönümü ne demek? İşte tüm merak edilenler!

    EN UZUN GECE NE ZAMAN?

    En uzun gece 21 Aralık'ta gerçekleşecek. 21 Aralık'ta güney yarım kürede yaz, kuzey yarım kürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya (kış gün dönümü) güney yarım kürede kısalmaya (Yaz gün dönümü) başlar. Bu nedenle 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşayacağız.

    KIŞ GÜN DÖNÜMÜNDE NELER YAŞANIYOR?

    Bu tarihten aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi Güneş ışınları Güney Yarımkürede Oğlak Dönencesine dik gelir ve aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçer.

        21 Aralık Kuzey yarım kürede yaşanan olaylar aşağıda verilmiştir. Güney Yarımkürede bu sırada bu dolayların tam tersi yaşanır.

        Kuzey Yarımkürede;

        1. Kış mevsimi başlar.
        2. En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır.
        3. Türkiye'de saat 12.00'de cisimlerin yıl içerisindeki en uzun gölgesi oluşur.
        4. Kuzey Kutup dairesi ile Kuzey kutbu arasındaki enlemlerde gece süresi 24 saatten fazladır.
        5. Yengeç dönencesinde saat 12oo de cisimlerin yıl içindeki en uzun gölgesi oluşur.
        6. Bu tarihten sonra geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar.

        EKİNOKS TARİHLERİ

        21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

        21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)

        23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)

        21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)
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        Haberler Güncel 2021 en uzun gece ne zaman? 21 Aralık kış gündönümünde neler yaşanır? Günler ne zaman uzayacak? 2021-2022 Ekinoks tarihleri!
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